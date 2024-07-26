Россияне стали чаще использовать отечественные облачные системы

Интерес к ним вырос на треть

26 июля 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K74rZ

Пара с мобильными телефонами / Фото предоставлено пресс-службой Yota

В 2024 году россияне все активнее переходят на хранение данных в облаке, демонстрируя растущий интерес к отечественным сервисам. Аналитики Yota*, проанализировав обезличенные данные абонентов, пришли к выводу о существенном росте трафика в сегменте российских онлайн-дисков.

С января по июнь общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ увеличилось на 28% год к году. Наибольший рост продемонстрировали российские сервисы – в них потребление гигабайт выросло примерно на треть (+32%), что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25%).

Сегодня на долю отечественных облачных хранилищ приходится более половины всего трафика. Однако молодежь (14-20 лет) все еще предпочитает зарубежные сервисы, на которые приходится 65% трафика. В возрастной группе 21-25 лет этот показатель составляет 54%.

В текущем году лидирующее положение у российских пользователей занял "Яндекс Диск", демонстрируя самый высокий прирост активности (+63%) по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему потребляемого трафика расположился Google Drive* (+46%), замыкает тройку лидеров iCloud* (+19%).

В топ-5 также входят Облако Mail.ru* (снижение на 17%) и OneDrive. Активность в OneDrive за последний год снизилась почти на треть (-32%) на фоне сообщений о том, что Microsoft* закроет доступ к своим облачным сервисам для компаний в России.

Иллюстрация аналитических данных предоставлена пресс-службой Yota

Выбор сервиса для хранения данных во многом зависит от возраста пользователя. Зумеры в основном предпочитает Google Drive, в то время как остальные россияне чаще выбирают "Яндекс Диск". Наибольшую активность в использовании облачных хранилищ демонстрируют люди в возрасте 26-35 лет (36% трафика) и 36-45 лет (26%). Менее активны самые молодые пользователи – 14-20 лет (3% трафика).

Женская аудитория составляет 51% от общего объема трафика, потраченного в облачных хранилищах. Именно женщины обеспечили основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году (+60%). Наиболее активными пользователями облачных хранилищ являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Краснодара.

Пресс-служба МегаФона подтвердила увеличение активности абонентов в облачных сервисах. За год спрос сибиряков на такие услуги возрос на 16%. Самыми востребованными оказались iCloud (81% трафика), MediaFire* (11%) и TeraBox* (6,4%).

* Yota ("Йота"); Google Drive ("Гугл Драйв"); iCloud ("АйКлауд"); Mail.ru ("Майл.ру"); OneDrive (ВанДрайв"); Microsoft ("Майкрософт"); MediaFire ("МедиаФаир"); TeraBox ("ТераБокс")

ООО "Скартел" ИНН 7701725181

Реклама