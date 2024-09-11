Россияне стали чаще покупать бытовую технику, несмотря на подорожание
Выбирают зачастую товары российских и белорусских производителей
11 сентября 2024, 11:40, ИА Амител
По данным сервиса "Чек Индекс", в России за семь месяцев 2024 года изменились спрос и цены на мультиварки и микроволновки, которые продаются в интернете. Об этом сообщает "Газета.ру".
Средний чек при покупке мультиварки увеличился на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8197 рублей. А количество покупок выросло на 17%.
При покупке микроволновки средний чек вырос до 7941 рубля, что на 11% больше, чем годом ранее. Количество покупок этого товара увеличилось на 22%.
Хотя общий спад продаж электроники и бытовой техники составил 6%, онлайн-канал показал рост на 18%. Это связано с тем, что малогабаритная техника, которую удобно доставлять через интернет, пользуется большим спросом. Покупатели также стали чаще выбирать технику отечественных и белорусских брендов.
11:44:53 11-09-2024
Ну логично - техника рано или поздно приходит в негодность. Жить без стиральной машины или холодильника не будешь, да и без микроволновки неудобно. Сломалось что-то и не подлежит ремонту - все равно пойдешь и купишь...
12:11:20 11-09-2024
это раньше технику качественно делали , а теперь современную технику изготавливают так, чтоб ремонту не подлежала, и люди шли брать новую. У меня миксер Алтай, ему более 40 лет и он до сих пор работает . а купили холодильник год назад, индезит, и уже затарахтел
15:09:59 11-09-2024
гость (12:11:20 11-09-2024) это раньше технику качественно делали , а теперь современную... Патефон рабочий? Спидола 100мегабит инета дает?