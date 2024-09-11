Россияне стали чаще покупать бытовую технику, несмотря на подорожание

Выбирают зачастую товары российских и белорусских производителей

11 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Кухня / Фото: pxhere.com/ru/photo/1688490

По данным сервиса "Чек Индекс", в России за семь месяцев 2024 года изменились спрос и цены на мультиварки и микроволновки, которые продаются в интернете. Об этом сообщает "Газета.ру".

Средний чек при покупке мультиварки увеличился на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8197 рублей. А количество покупок выросло на 17%.

При покупке микроволновки средний чек вырос до 7941 рубля, что на 11% больше, чем годом ранее. Количество покупок этого товара увеличилось на 22%.

Хотя общий спад продаж электроники и бытовой техники составил 6%, онлайн-канал показал рост на 18%. Это связано с тем, что малогабаритная техника, которую удобно доставлять через интернет, пользуется большим спросом. Покупатели также стали чаще выбирать технику отечественных и белорусских брендов.