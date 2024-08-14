Россияне стали чаще покупать кофемашины
Стоимость этого вида бытовой техники увеличилась
14 августа 2024, 18:15, ИА Амител
По данным газеты "Ведомости", основанным на отчёте "М.видео-Эльдорадо", продажи кофемашин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано около 1,1 миллиона устройств.
За шесть месяцев россияне потратили на кофемашины порядка 15,9 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в первом полугодии 2023 года.
Стоимость кофемашин в России увеличилась примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Если в июне 2023 средняя цена аппарата составляла 13,9 тысячи рублей, то в июне 2024 года она достигла 15,4 тысячи рублей.
Средний чек покупки кофемашин в первом полугодии составил 19,76 тысячи рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.
Самым популярным брендом кофемашин в России является итальянская Delonghi, на которую приходится почти треть всех продаж. Также в топ-5 входят итальянские Philips и Krups, французские Thomson и Polaris.
18:27:34 14-08-2024
Тоже купили. Существенно лучше, чем пыль бразильских дорог, и существенно быстрее, чем шаманить с туркой.
18:49:31 14-08-2024
Гость (18:27:34 14-08-2024) Тоже купили. Существенно лучше, чем пыль бразильских дорог, ... Гость, кофе вредно, пристрастишься - загубишь свое здоровье, которое не за какие деньги не купишь и прямиком на погост.
19:25:39 14-08-2024
Гость (18:49:31 14-08-2024) Гость, кофе вредно, пристрастишься - загубишь свое здоровье,... А воздух на улице грязный, а излучение от телефона и прочей техники а химичные продукты из магазина 😂 с таким подходом как раз остаётся только ложиться и помирать
19:37:29 14-08-2024
Гость (18:49:31 14-08-2024) Гость, кофе вредно, пристрастишься - загубишь свое здоровье,... Король приказал провести эксперимент с использованием двух близнецов. Оба близнеца за совершённые преступления были приговорены к смертной казни. Их приговор был заменён пожизненным заключением при условии, что один из близнецов будет выпивать по три кружки кофе, а другой — такое же количество чая каждый день всю оставшуюся жизнь[4].
Два врача были назначены для руководства экспериментом и доклада результата королю. Оба врача умерли, предположительно, по естественным причинам ещё до того, как эксперимент был завершён[4]. Густав III, убитый в 1792 году, также не смог дождаться результата. Среди близнецов первым умер пивший чай, в возрасте 83 лет. Точная дата смерти второго близнеца неизвестна - википедия
18:46:40 14-08-2024
Очередное поветрие, как это было с мультиварками, сейчас они пылятся или на помойку отправляются.
20:11:18 14-08-2024
Гость (18:46:40 14-08-2024) Очередное поветрие, как это было с мультиварками, сейчас они... Не скажите... Хорошая кофеварка значительно улучшает вкус приготовленного кофе, здесь вся суть в давлении помпы. Даже из весьма посредственного кофе получается оч достойный напиток.
Кстати, Бабушка и Дедушка пьют кофе по утрам и после обеда. Давление от него у них не страдает. Все хорошо в меру.
14:22:53 15-08-2024
Гость (20:11:18 14-08-2024) Не скажите... Хорошая кофеварка значительно улучшает вкус пр... Не во всех кофемашинах есть помпа. Есть и капельные.
16:40:12 15-08-2024
Гость (14:22:53 15-08-2024) Не во всех кофемашинах есть помпа. Есть и капельные. ... Капельная — это кофеварка, а не кофемашина. Машинка автоматическая — сама мелет зерно, формирует таблетку и под давлением пропускает через неё кипяток, т.е. делает то же самое, что бариста в заведении)) Без помпы бывают ещё рожковые кофеварки, которые не стоят никакого внимания
00:09:47 15-08-2024
Гость (18:46:40 14-08-2024) Очередное поветрие, как это было с мультиварками, сейчас они... Я в мультиварке кашу варю, она в ней вкуснее у меня не пылится.
10:55:10 15-08-2024
Гость (18:46:40 14-08-2024) Очередное поветрие, как это было с мультиварками, сейчас они... кто готовит дома, у того мультиварки не пылятся, тк это удобно и в ней гораздо вкуснее, чем в обычной кастрюльке. я выбросила только когда она совсем сломалась и обязательно куплю новую.
и кофемашины так же. зависимые от кофе пользуются ими постоянно много лет. так что не судите по себе.
16:42:33 15-08-2024
Гость (18:46:40 14-08-2024) Очередное поветрие, как это было с мультиварками, сейчас они... У меня не пылится. Я пользуюсь, страшно сказать, одной из самых первых, когда их только начали телемагазины показывать, и завезли в розницу. Так я, ещё страшнее сказать, в ней плов делаю! А чего? Закинул продукты и забыл на час!
18:55:33 14-08-2024
такая же шляпа была у нас в городе в начале лета с вентиляторами. и дорого и почти нет в наличии. а сейчас и в наличии и цены упали.
07:40:41 15-08-2024
Давно приобрели домой кофе-машину. Вкусный кофе с утра задаёт хорошее настроение :)
08:07:19 15-08-2024
Гость (07:40:41 15-08-2024) Давно приобрели домой кофе-машину. Вкусный кофе с утра задаё... Сразу видно бездарная реклама.
09:32:15 15-08-2024
Гость (08:07:19 15-08-2024) Сразу видно бездарная реклама.... А я и не специалист в области рекламы, я - обычный человек.
08:51:41 15-08-2024
Кофемашину купили до скачка цен, довольны, не злоупотребляем, вкус божественный, если зерна норм покупать.
09:14:47 15-08-2024
а самогонный аппарат - практичнее!
09:29:06 15-08-2024
"Жить стали лучше, жить стали веселей" (с), кофе за нас, машина варит, интернет за нас думает, а мы только сыр с плесенью едим, да вином старым запиваем, на машинах без крыш ездим )))
10:05:22 15-08-2024
неее луче варить в железной кружке и молоть самому зерна которые сам и купил. Для кофемашины идет паленка
а где зеленые зерна кофе купить можно? я сам и обжарю. Нет доверия к продавалам
10:10:23 15-08-2024
Гость (10:05:22 15-08-2024) неее луче варить в железной кружке и молоть самому зерна кот... Так поезжай в Эфиопию, там этого добра полно ))) Можешь даже сам выращивать )))