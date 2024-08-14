Россияне стали чаще покупать кофемашины

Стоимость этого вида бытовой техники увеличилась

14 августа 2024, 18:15, ИА Амител

Кофе / Фото: pxhere.com/ru/photo/3031

По данным газеты "Ведомости", основанным на отчёте "М.видео-Эльдорадо", продажи кофемашин в России за первое полугодие 2024 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано около 1,1 миллиона устройств.

За шесть месяцев россияне потратили на кофемашины порядка 15,9 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в первом полугодии 2023 года.

Стоимость кофемашин в России увеличилась примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Если в июне 2023 средняя цена аппарата составляла 13,9 тысячи рублей, то в июне 2024 года она достигла 15,4 тысячи рублей.

Средний чек покупки кофемашин в первом полугодии составил 19,76 тысячи рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Самым популярным брендом кофемашин в России является итальянская Delonghi, на которую приходится почти треть всех продаж. Также в топ-5 входят итальянские Philips и Krups, французские Thomson и Polaris.