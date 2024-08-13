В Барнауле за 600 млн рублей продают торгово-выставочный комплекс "Республика"
Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона
13 августа 2024, 14:40, ИА Амител
В Барнауле на торги выставили торгово-выставочный комплекс (ТВК) "Республика", расположенный на проспекте Космонавтов, 6г, сообщает Российский аукционный дом (РАД).
На продажу выставлено 100% долей ООО "СБК Республика", которому принадлежит "Республика" площадью 44 тыс. кв. метров с земельным участком 2,8 Га. Комплекс построен в 2010 году.
"На сегодняшний день порядка 70% площадей ТВК сданы в аренду и приносят стабильный арендный доход", - говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются до 23 августа. Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона (на понижение) на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Начальная цена – 603 млн рублей. Минимальная цена – 403 млн рублей.
"Покупатели специально приезжают сюда из всех районов города и других населенных пунктов Алтайского края, чтобы приобрести товары от 80 российских и международных брендов. Новый собственник получит современный объект с качественным составом арендаторов, просторной парковкой и стабильным потоком посетителей", - отметила заместитель гендиректора РАД Ольга Желудкова.
14:43:19 13-08-2024
и приносят стабильный арендный доход --- то-то его продают)
14:47:20 13-08-2024
плохо
15:00:47 13-08-2024
Хороший магазин был, жаль.
15:45:07 13-08-2024
Гость (15:00:47 13-08-2024) Хороший магазин был, жаль.... Не факт , что продастся! Года три или четыре назад его уже продавали за 1 млрд.!
15:07:28 13-08-2024
Построен он конечно гораздо раньше, там вообще цеха были.... Наследие СССР.
10:11:16 14-08-2024
стабильный поток посетителей? смешно.
была в нем несколько раз и такое впечатление, что я там была вообще одна, максимум еще кто-то один бродил, но возможно это был сотрудник))
14:34:01 15-08-2024
Никого рассчитаны все эти ТРЦ , ни одной новой школы искусств или подобного заведения! Всё в торговле