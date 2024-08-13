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В Барнауле за 600 млн рублей продают торгово-выставочный комплекс "Республика"

Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона

13 августа 2024, 14:40, ИА Амител

ТВК "Республика" в Барнауле / Фото: respublica.center
ТВК "Республика" в Барнауле / Фото: respublica.center

В Барнауле на торги выставили торгово-выставочный комплекс (ТВК) "Республика", расположенный на проспекте Космонавтов, 6г, сообщает Российский аукционный дом (РАД).

На продажу выставлено 100% долей ООО "СБК Республика", которому принадлежит "Республика" площадью 44 тыс. кв. метров с земельным участком 2,8 Га. Комплекс построен в 2010 году.

"На сегодняшний день порядка 70% площадей ТВК сданы в аренду и приносят стабильный арендный доход", - говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 23 августа. Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона (на понижение) на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Начальная цена – 603 млн рублей. Минимальная цена – 403 млн рублей.

"Покупатели специально приезжают сюда из всех районов города и других населенных пунктов Алтайского края, чтобы приобрести товары от 80 российских и международных брендов. Новый собственник получит современный объект с качественным составом арендаторов, просторной парковкой и стабильным потоком посетителей", - отметила заместитель гендиректора РАД Ольга Желудкова.

Барнаул аукционы и торги торговые центры

Комментарии 7

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Гость

14:43:19 13-08-2024

и приносят стабильный арендный доход --- то-то его продают)

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Гость

14:47:20 13-08-2024

плохо

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Гость

15:00:47 13-08-2024

Хороший магазин был, жаль.

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22

15:45:07 13-08-2024

Гость (15:00:47 13-08-2024) Хороший магазин был, жаль.... Не факт , что продастся! Года три или четыре назад его уже продавали за 1 млрд.!

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Гость

15:07:28 13-08-2024

Построен он конечно гораздо раньше, там вообще цеха были.... Наследие СССР.

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Элен без ребят

10:11:16 14-08-2024

стабильный поток посетителей? смешно.
была в нем несколько раз и такое впечатление, что я там была вообще одна, максимум еще кто-то один бродил, но возможно это был сотрудник))

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Гость

14:34:01 15-08-2024

Никого рассчитаны все эти ТРЦ , ни одной новой школы искусств или подобного заведения! Всё в торговле

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