В Барнауле за 600 млн рублей продают торгово-выставочный комплекс "Республика"

Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона

13 августа 2024, 14:40, ИА Амител

ТВК "Республика" в Барнауле / Фото: respublica.center

В Барнауле на торги выставили торгово-выставочный комплекс (ТВК) "Республика", расположенный на проспекте Космонавтов, 6г, сообщает Российский аукционный дом (РАД).

На продажу выставлено 100% долей ООО "СБК Республика", которому принадлежит "Республика" площадью 44 тыс. кв. метров с земельным участком 2,8 Га. Комплекс построен в 2010 году.

"На сегодняшний день порядка 70% площадей ТВК сданы в аренду и приносят стабильный арендный доход", - говорится в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 23 августа. Торги пройдут 27 августа в формате голландского аукциона (на понижение) на федеральной торговой площадке ЭТП РАД–Lot-online. Начальная цена – 603 млн рублей. Минимальная цена – 403 млн рублей.