Россияне стали чаще покупать квартиры вскладчину

Этому поспособствовало подорожание жилья

13 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Квартира / Фото: pxhere.com/ru/photo/3266

В России набирает популярность новый тренд – совместные покупки недвижимости, связанные с ростом цен и ужесточением условий ипотечного кредитования. Об этом пишет газета "Известия".

Ипотека стала менее доступной, а требования к первоначальному взносу повысились, что привело к появлению совместных покупок жилья. Особенно это актуально для тех, кто может воспользоваться льготной ипотекой, но не имеет достаточного первоначального взноса. Об этом рассказал Денис Жалнин, директор федерального комбината строительных материалов "Винзер".

Покупатели ищут партнеров для совместных покупок, планируя в будущем продать квартиру и разделить прибыль или договориться о выкупе доли.

Эксперт отмечает рост спроса на семейную ипотеку на 15-20% после приостановки ее выдачи некоторыми банками. Это связано с опасениями россиян относительно будущих ограничений льготного кредитования.

Жалнин прогнозирует сохранение спроса на первичном рынке жилья в ближайшие месяцы, но предупреждает о возможном снижении в начале следующего года из-за новых ограничений ЦБ.

Ранее стало известно, что спрос на частные дома в России растет, несмотря на снижение объемов ипотечного кредитования. По данным опросов, около 70% россиян хотят переехать из квартиры в дом, и каждый десятый планирует это сделать до конца 2024 года.