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Россияне стали очень редко хранить деньги дома

Большинство предпочитает отдавать сбережения в банк

13 октября 2024, 12:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Все меньше россиян предпочитают хранить деньги в наличном виде, их доля сократилась до 20% с 32% годом ранее, согласно исследованию компании Anderida Financial Group. Об этом сообщает РИА Новости.

Это связано с ростом ставок по вкладам, стабильностью финансового рынка и повышением финансовой грамотности. Увеличилось число россиян, хранящих деньги и дома, и в банке: с 10% до 25%.

Также выросло количество людей, которые накапливают сбережения исключительно в банках: с 46% до 55%. 45% россиян имеют один вклад, 25% – два, 11% – три, а 15% – более четырех.

Ранее сообщалось, что 52% россиян выплатили ипотечный кредит досрочно. Большинство (70%) планировали это сделать, но не были уверены в успехе. 13% были уверены, а 10% не планировали, но старались погасить долг как можно раньше.

деньги

Комментарии 5

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Бдыщ...

12:22:38 13-10-2024

Доход от вклада стриганут налогом...

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Musik

15:46:43 13-10-2024

Бдыщ... (12:22:38 13-10-2024) Доход от вклада стриганут налогом... ... Лучше в банке 3л ?

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Кхм...

16:59:33 13-10-2024

А что хранить-то?
Всё на зарплатой карте.
😆

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Элен без ребят

19:44:46 13-10-2024

Кхм... (16:59:33 13-10-2024) А что хранить-то?Всё на зарплатой карте.😆... или кредитной

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Гость

16:25:34 14-10-2024

Профсоюз домушников и форточников негодует. Мало что окна без форточек, так и дома пусто.

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