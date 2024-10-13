Россияне стали очень редко хранить деньги дома
Большинство предпочитает отдавать сбережения в банк
13 октября 2024, 12:16, ИА Амител
Все меньше россиян предпочитают хранить деньги в наличном виде, их доля сократилась до 20% с 32% годом ранее, согласно исследованию компании Anderida Financial Group. Об этом сообщает РИА Новости.
Это связано с ростом ставок по вкладам, стабильностью финансового рынка и повышением финансовой грамотности. Увеличилось число россиян, хранящих деньги и дома, и в банке: с 10% до 25%.
Также выросло количество людей, которые накапливают сбережения исключительно в банках: с 46% до 55%. 45% россиян имеют один вклад, 25% – два, 11% – три, а 15% – более четырех.
Ранее сообщалось, что 52% россиян выплатили ипотечный кредит досрочно. Большинство (70%) планировали это сделать, но не были уверены в успехе. 13% были уверены, а 10% не планировали, но старались погасить долг как можно раньше.
12:22:38 13-10-2024
Доход от вклада стриганут налогом...
15:46:43 13-10-2024
Бдыщ... (12:22:38 13-10-2024) Доход от вклада стриганут налогом... ... Лучше в банке 3л ?
16:59:33 13-10-2024
А что хранить-то?
Всё на зарплатой карте.
😆
19:44:46 13-10-2024
Кхм... (16:59:33 13-10-2024) А что хранить-то?Всё на зарплатой карте.😆... или кредитной
16:25:34 14-10-2024
Профсоюз домушников и форточников негодует. Мало что окна без форточек, так и дома пусто.