Барнаул вошел в сотню городов с самыми высокими зарплатами в России
Здесь на одну заработную плату можно купить более двух фиксированных потребительских наборов
30 сентября 2024, 14:40, ИА Амител
Барнаул занял 86-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2024 году, сообщает РИА Новости.
Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг: оценка производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь – июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.
"В Барнауле соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора – 2,69", – говорится в исследовании.
Отмечается, что средняя чистая зарплата в первом полугодии 2024 года в Барнауле составляла 57,2 тыс. рублей. За год, с 2023-го по 2024-й, зарплаты в городе выросли на 17,8%.
Горно-Алтайск находится чуть ниже в рейтинге – на 89-м месте. Здесь соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребнабора – 2,68, при этом зарплата выше – 59,6 тыс. рублей.
Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой, где чистая зарплата (156,3 тыс. рублей) превышает стоимость фиксированного набора в 6,25 раза. На последнем месте – Нальчик, где зарплата (44,7 тыс. рублей) лишь в 2,2 раза превышает стоимость потребнабора.
Ранее жители Барнаула заявили, что для счастья им нужно 217 тысяч рублей в месяц. Причем мужчине для счастья требуется больше денег, чем женщине.
14:42:54 30-09-2024
Я думаю,все все понимают про СРЕДНЮЮ зарплату в крае)))
14:47:27 30-09-2024
Любимая рубрика "Новости из параллельной вселенной".
14:48:49 30-09-2024
Если бы весь доход учитывали, а не конверты и трудоустройство втемную, +доходы от аренды и т.д. , то в 30ке оказался бы. а то и выше
15:10:23 30-09-2024
Гость (14:48:49 30-09-2024) Если бы весь доход учитывали, а не конверты и трудоустройств... Какая такая аренда ? У меня шестилетний сын владеет долей в 18-комнатной квартире. :-)
16:08:52 30-09-2024
Гость (15:10:23 30-09-2024) Какая такая аренда ? У меня шестилетний сын владеет долей в ... при чем тут ваш сын? для статистики у него доход 0, хоть сколько у него долей. Имелось ввиду сдача в аренду недвижимости, имущества взрослыми собственниками втемную. Сейчас все, кто не ленился и не ждал чего-то последние 10-15 лет или получали льготы от государства обзавелись своими квартирами, да не одной. Далее, не учтены доходы многих ИПшников и самозанятых с их декларациями на минимальную сумму. Еще учителя с репетиторством, автомеханики в гаражах, отделочники, совместные закупщицы и т.д. Половина таких знакомых имеет не одну квартиру, машины и два раза в год летает заграницу. А в статистике у них 5-10т/мес. Если ваши знакомые или вы имеете доход ниже средней зп и работаете полную рабочую неделю, у вас достаточное здоровье и возможность, то либо кто-то врет, либо надо искать причину нужно в себе, а конкретно мотивацию
17:22:12 30-09-2024
Гость (16:08:52 30-09-2024) при чем тут ваш сын? для статистики у него доход 0, хоть ско... ...сдача в аренду недвижимости, имущества взрослыми собственниками втемную.
Втемную-это как?)))Размещают на всех сайтах)))) Знают все, кому надо и не надо: бдительные соседи, студенты, съемщики жилья, налоговая, весь Барнаул. Да что Барнаул- вся Россия!!!
18:29:17 30-09-2024
Гость (17:22:12 30-09-2024) ...сдача в аренду недвижимости, имущества взрослыми собствен... если по смыслу комментария - втемную - это значит не "светить" доход официально. голову включать надо=)
17:26:41 30-09-2024
Гость (16:08:52 30-09-2024) при чем тут ваш сын? для статистики у него доход 0, хоть ско... Ну вот вся ваша риторика как раз о том, что "хорошо" человеку может стать вопреки стараниям государства, а не благодаря им. И надо как-то особым образом мотивироваться для достойной жизни, а не просто честно и спокойно жить в радость, а не "в преодоление". Нет никакой причины для гордости за общество и человека, если ему для того, чтобы жить в богатейшей стране нужно становиться мотивированным ишаком. Это как раз позор, грех и большое свинство!
18:30:19 30-09-2024
Гость (17:26:41 30-09-2024) Ну вот вся ваша риторика как раз о том, что "хорошо" человек... а льготная ипотека от кого, не от грсударства?
17:29:16 30-09-2024
Гость (15:10:23 30-09-2024) Какая такая аренда ? У меня шестилетний сын владеет долей в ... это где у нас в городе такие коммуналки?
15:04:44 30-09-2024
ну и хорошо
15:21:56 30-09-2024
"Жить стало лучше, жить стало веселей" (с)
15:37:15 30-09-2024
если средняя в Барнауле зарплата составляет 57,2 тыс. рублей, то где мои недостающие 22,200 ?????
20:21:10 30-09-2024
гость (15:37:15 30-09-2024) если средняя в Барнауле зарплата составляет 57,2 тыс. руб... Мадам живет на пособия многодетным?
15:42:36 30-09-2024
барнаул вновь в конце списка. и более 80 городов нашей родины живут лучше барнаула
15:47:00 30-09-2024
Если в сотню, то значит и в тысячу!
16:16:36 30-09-2024
гость (15:37:15 30-09-2024) если средняя в Барнауле зарплата составляет 57,2 тыс. руб... мне заплатили за тебя и за Васю!))) зарплата средняя! судя по тому что математику не прошел в школе, тебя и сейчас на...т
16:42:18 30-09-2024
Молодец, Томенко, постарался!!
16:42:31 30-09-2024
Я пенсионЭр... Пенсион 22...зарплата 32...кароч хрен проживешь на эти копейки... ЖКХ лекарства заплатил и зубы на полку. Пахал всю жизнь и что в итоге? Здоровья нет.
16:30:29 01-10-2024
Костик (16:42:31 30-09-2024) Я пенсионЭр... Пенсион 22...зарплата 32...кароч хрен проживе... плохо пахали. нужно заботиться о будущем, праильно воспитывать минимум 2х ребятишек, вкладывать в недвигу
18:09:29 30-09-2024
Позорище.
18:48:31 30-09-2024
судя по объемам кредитов и скорости их возврата - так и есть. а еще количеству дорогих авто на человека и пр. у друзей у всех средний доход 150 000 р
23:20:31 30-09-2024
Работа России всем в помощь! Приходите и просите 57,2. Жене в налоговой 23 что ли предлагали... с перспективой роста до 30. И печать не поставили на обходном по безработице, дескать шоколадные условия.
23:28:14 30-09-2024
Даже стыдно читать такую статистику,почти во всех рейтингах Алтай в последних рядах,только по оттоку людей и смертности на первых,что мы делаем не так?
00:36:22 01-10-2024
Что за вранье! Одни легенды.
04:51:17 01-10-2024
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
06:54:38 01-10-2024
Какой позор!!!!
86-место из 100%!
Куда уже ниже то?!?!
И смешно, и плакать хочется одновременно!
07:53:43 01-10-2024
Ирина (06:54:38 01-10-2024) Какой позор!!!!86-место из 100%!Куда уже ниже то?!?!... Ирочка, вы прелесть какая глупая. Надеюсь вы не с финансами работаете, а кофе начальству носите?
07:13:24 01-10-2024
А это новость из другого источника, тоже местного - "Барнаул ухудшил и так печальное положение в рейтинге по уровню зарплат, по соотношению средней зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг Барнаул оказался в конце сотни крупнейших городов". Зато как Амик красиво преподнёс "Вошёл в сотню городов с самыми высокими ЗП" ))))
08:33:16 01-10-2024
Заголовок сделал мой день. Если текст статьи не читать, прям радостно на душе)))))
09:37:11 01-10-2024
...А если коммуналку заплатить, на сколько наборов хватит?
12:35:49 01-10-2024
По статистике, хуже, чем у нас, только в Туве. Так было во всяком случае, еще неделю назад.