Барнаул вошел в сотню городов с самыми высокими зарплатами в России

Здесь на одну заработную плату можно купить более двух фиксированных потребительских наборов

30 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Центральная часть Барнаула / Фото: amic.ru

Барнаул занял 86-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2024 году, сообщает РИА Новости.

Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг: оценка производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь – июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.

"В Барнауле соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора – 2,69", – говорится в исследовании.

Отмечается, что средняя чистая зарплата в первом полугодии 2024 года в Барнауле составляла 57,2 тыс. рублей. За год, с 2023-го по 2024-й, зарплаты в городе выросли на 17,8%.

Горно-Алтайск находится чуть ниже в рейтинге – на 89-м месте. Здесь соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребнабора – 2,68, при этом зарплата выше – 59,6 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой, где чистая зарплата (156,3 тыс. рублей) превышает стоимость фиксированного набора в 6,25 раза. На последнем месте – Нальчик, где зарплата (44,7 тыс. рублей) лишь в 2,2 раза превышает стоимость потребнабора.

Ранее жители Барнаула заявили, что для счастья им нужно 217 тысяч рублей в месяц. Причем мужчине для счастья требуется больше денег, чем женщине.