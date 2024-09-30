НОВОСТИЭкономика

Барнаул вошел в сотню городов с самыми высокими зарплатами в России

Здесь на одну заработную плату можно купить более двух фиксированных потребительских наборов

30 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Центральная часть Барнаула / Фото: amic.ru
Центральная часть Барнаула / Фото: amic.ru

Барнаул занял 86-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2024 году, сообщает РИА Новости.

Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг: оценка производилась по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь – июнь 2024 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.

"В Барнауле соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора – 2,69", – говорится в исследовании.

Отмечается, что средняя чистая зарплата в первом полугодии 2024 года в Барнауле составляла 57,2 тыс. рублей. За год, с 2023-го по 2024-й, зарплаты в городе выросли на 17,8%.

Горно-Алтайск находится чуть ниже в рейтинге – на 89-м месте. Здесь соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребнабора – 2,68, при этом зарплата выше – 59,6 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге занял Новый Уренгой, где чистая зарплата (156,3 тыс. рублей) превышает стоимость фиксированного набора в 6,25 раза. На последнем месте – Нальчик, где зарплата (44,7 тыс. рублей) лишь в 2,2 раза превышает стоимость потребнабора.

Ранее жители Барнаула заявили, что для счастья им нужно 217 тысяч рублей в месяц. Причем мужчине для счастья требуется больше денег, чем женщине.

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Барнаул рейтинги зарплаты

Комментарии 32

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Гость

14:42:54 30-09-2024

Я думаю,все все понимают про СРЕДНЮЮ зарплату в крае)))

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Гость

14:47:27 30-09-2024

Любимая рубрика "Новости из параллельной вселенной".

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Гость

14:48:49 30-09-2024

Если бы весь доход учитывали, а не конверты и трудоустройство втемную, +доходы от аренды и т.д. , то в 30ке оказался бы. а то и выше

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Гость

15:10:23 30-09-2024

Гость (14:48:49 30-09-2024) Если бы весь доход учитывали, а не конверты и трудоустройств... Какая такая аренда ? У меня шестилетний сын владеет долей в 18-комнатной квартире. :-)

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Гость

16:08:52 30-09-2024

Гость (15:10:23 30-09-2024) Какая такая аренда ? У меня шестилетний сын владеет долей в ... при чем тут ваш сын? для статистики у него доход 0, хоть сколько у него долей. Имелось ввиду сдача в аренду недвижимости, имущества взрослыми собственниками втемную. Сейчас все, кто не ленился и не ждал чего-то последние 10-15 лет или получали льготы от государства обзавелись своими квартирами, да не одной. Далее, не учтены доходы многих ИПшников и самозанятых с их декларациями на минимальную сумму. Еще учителя с репетиторством, автомеханики в гаражах, отделочники, совместные закупщицы и т.д. Половина таких знакомых имеет не одну квартиру, машины и два раза в год летает заграницу. А в статистике у них 5-10т/мес. Если ваши знакомые или вы имеете доход ниже средней зп и работаете полную рабочую неделю, у вас достаточное здоровье и возможность, то либо кто-то врет, либо надо искать причину нужно в себе, а конкретно мотивацию

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Гость

17:22:12 30-09-2024

Гость (16:08:52 30-09-2024) при чем тут ваш сын? для статистики у него доход 0, хоть ско... ...сдача в аренду недвижимости, имущества взрослыми собственниками втемную.
Втемную-это как?)))Размещают на всех сайтах)))) Знают все, кому надо и не надо: бдительные соседи, студенты, съемщики жилья, налоговая, весь Барнаул. Да что Барнаул- вся Россия!!!

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Гость

18:29:17 30-09-2024

Гость (17:22:12 30-09-2024) ...сдача в аренду недвижимости, имущества взрослыми собствен... если по смыслу комментария - втемную - это значит не "светить" доход официально. голову включать надо=)

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Гость

17:26:41 30-09-2024

Гость (16:08:52 30-09-2024) при чем тут ваш сын? для статистики у него доход 0, хоть ско... Ну вот вся ваша риторика как раз о том, что "хорошо" человеку может стать вопреки стараниям государства, а не благодаря им. И надо как-то особым образом мотивироваться для достойной жизни, а не просто честно и спокойно жить в радость, а не "в преодоление". Нет никакой причины для гордости за общество и человека, если ему для того, чтобы жить в богатейшей стране нужно становиться мотивированным ишаком. Это как раз позор, грех и большое свинство!

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Гость

18:30:19 30-09-2024

Гость (17:26:41 30-09-2024) Ну вот вся ваша риторика как раз о том, что "хорошо" человек... а льготная ипотека от кого, не от грсударства?

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Гость

17:29:16 30-09-2024

Гость (15:10:23 30-09-2024) Какая такая аренда ? У меня шестилетний сын владеет долей в ... это где у нас в городе такие коммуналки?

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Гость

15:04:44 30-09-2024

ну и хорошо

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Гость

15:21:56 30-09-2024

"Жить стало лучше, жить стало веселей" (с)

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гость

15:37:15 30-09-2024

если средняя в Барнауле зарплата составляет 57,2 тыс. рублей, то где мои недостающие 22,200 ?????

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Гость

20:21:10 30-09-2024

гость (15:37:15 30-09-2024) если средняя в Барнауле зарплата составляет 57,2 тыс. руб... Мадам живет на пособия многодетным?

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гость

15:42:36 30-09-2024

барнаул вновь в конце списка. и более 80 городов нашей родины живут лучше барнаула

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Олег

15:47:00 30-09-2024

Если в сотню, то значит и в тысячу!

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Гость

16:16:36 30-09-2024

гость (15:37:15 30-09-2024) если средняя в Барнауле зарплата составляет 57,2 тыс. руб... мне заплатили за тебя и за Васю!))) зарплата средняя! судя по тому что математику не прошел в школе, тебя и сейчас на...т

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Мимопроходящий

16:42:18 30-09-2024

Молодец, Томенко, постарался!!

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Костик

16:42:31 30-09-2024

Я пенсионЭр... Пенсион 22...зарплата 32...кароч хрен проживешь на эти копейки... ЖКХ лекарства заплатил и зубы на полку. Пахал всю жизнь и что в итоге? Здоровья нет.

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Гость

16:30:29 01-10-2024

Костик (16:42:31 30-09-2024) Я пенсионЭр... Пенсион 22...зарплата 32...кароч хрен проживе... плохо пахали. нужно заботиться о будущем, праильно воспитывать минимум 2х ребятишек, вкладывать в недвигу

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Гость

18:09:29 30-09-2024

Позорище.

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Гость

18:48:31 30-09-2024

судя по объемам кредитов и скорости их возврата - так и есть. а еще количеству дорогих авто на человека и пр. у друзей у всех средний доход 150 000 р

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Гость

23:20:31 30-09-2024

Работа России всем в помощь! Приходите и просите 57,2. Жене в налоговой 23 что ли предлагали... с перспективой роста до 30. И печать не поставили на обходном по безработице, дескать шоколадные условия.

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Ольга

23:28:14 30-09-2024

Даже стыдно читать такую статистику,почти во всех рейтингах Алтай в последних рядах,только по оттоку людей и смертности на первых,что мы делаем не так?

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Евгения

00:36:22 01-10-2024

Что за вранье! Одни легенды.

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Иванна

04:51:17 01-10-2024

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.

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Ирина

06:54:38 01-10-2024

Какой позор!!!!
86-место из 100%!
Куда уже ниже то?!?!
И смешно, и плакать хочется одновременно!

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Гость

07:53:43 01-10-2024

Ирина (06:54:38 01-10-2024) Какой позор!!!!86-место из 100%!Куда уже ниже то?!?!... Ирочка, вы прелесть какая глупая. Надеюсь вы не с финансами работаете, а кофе начальству носите?

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Павел

07:13:24 01-10-2024

А это новость из другого источника, тоже местного - "Барнаул ухудшил и так печальное положение в рейтинге по уровню зарплат, по соотношению средней зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг Барнаул оказался в конце сотни крупнейших городов". Зато как Амик красиво преподнёс "Вошёл в сотню городов с самыми высокими ЗП" ))))

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Гость

08:33:16 01-10-2024

Заголовок сделал мой день. Если текст статьи не читать, прям радостно на душе)))))

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Дюша

09:37:11 01-10-2024

...А если коммуналку заплатить, на сколько наборов хватит?

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Гость

12:35:49 01-10-2024

По статистике, хуже, чем у нас, только в Туве. Так было во всяком случае, еще неделю назад.

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