Россияне стали чаще покупать отечественный алкоголь

Эксперты ожидают, что в 2024 году этот показатель достигнет максимума

18 октября 2024, 16:46, ИА Амител

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В России потребление отечественной алкогольной продукции увеличивается, а импортной – сокращается. Статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов ожидает, что в 2024 году потребление алкоголя достигнет максимума – около 84 млн дал. Это свидетельствует о сокращении импорта и росте потребления отечественной продукции, пишет ТАСС.

Он отметил, что меры защиты внутреннего рынка, принятые в августе 2023 года, привели к снижению импорта винодельческой продукции на 30% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022-го.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство алкогольной продукции в 2023 году составило 191,7 млн дал, что на 3,9% ниже уровня 2022-го, а в первом квартале 2024-го увеличилось на 17,3%, до 42,7 млн дал.