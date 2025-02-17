Россияне стали чаще жаловаться на кражи денег с депозитов

Количество жалоб выросло более чем в полтора раза

17 февраля 2025, 21:59, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России зафиксировали рост числа жалоб россиян на списание средств в результате мошеннических действий. Об этом газете "Ведомости" рассказала финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

По ее словам, в 2024 году число обращений граждан выросло в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом – с 1,5 тысячи практически до 2,5 тысячи.

"Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств", – сказала Максимова.

Финансовый уполномоченный также отметила, что в 2025 году специалисты зафиксировали рост жалоб, связанных с досрочным расторжением договоров. Граждане жалуются, что мошенники совершают финансовые операции от их имени. Так, преступники лишают клиентов возможности получить доход от вложенных средств.