Россияне стали чаще жаловаться на кражи денег с депозитов
Количество жалоб выросло более чем в полтора раза
17 февраля 2025, 21:59, ИА Амител
В России зафиксировали рост числа жалоб россиян на списание средств в результате мошеннических действий. Об этом газете "Ведомости" рассказала финансовый уполномоченный Светлана Максимова.
По ее словам, в 2024 году число обращений граждан выросло в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом – с 1,5 тысячи практически до 2,5 тысячи.
"Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств", – сказала Максимова.
Финансовый уполномоченный также отметила, что в 2025 году специалисты зафиксировали рост жалоб, связанных с досрочным расторжением договоров. Граждане жалуются, что мошенники совершают финансовые операции от их имени. Так, преступники лишают клиентов возможности получить доход от вложенных средств.
23:15:32 17-02-2025
Как это 😯 возможно???
07:12:39 18-02-2025
Тоже хотелось бы послушать как можно списать деньги с депозита) Возможен только один вариант - если телефонные мошенники владельцу депозита так голову прогрели, что он сам их снимет с депозита и отдаст жуликам. Никаких иных вариантов я не вижу.
08:55:16 18-02-2025
вариантов только два:
- шум в голове превысил все допустимые нормы и человек закрыл депозит и отправил деньги попрошайке
- сотрудники банка в доле и все это делается без участия потерпевшего
09:39:23 18-02-2025
Хорошая реклама хранить деньги на депозитах
10:43:05 18-02-2025
если происходит взлом счетов в банке без участия владельца счетов надо брать банк за яйца. Сотрудники или действующие или бывшие воровством занялись. И думается мне не самостоятельно а под контролем гестапо украины. Седня они деньги им отправляют а завтра террором займутся.