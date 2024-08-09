Россияне стали есть очень много мяса
Эксперт связал это с ростом доходов
09 августа 2024, 08:32, ИА Амител
Согласно данным Росстата, опубликованным РБК, в 2023 году потребление мяса и мясопродуктов в России достигло исторического рекорда. В среднем на каждого жителя страны пришлось 98 килограммов мяса, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
С 2000-х годов потребление мяса в России стабильно растёт. По сравнению с серединой 1990-х годов, россияне стали есть на 85% больше мяса.
Также в 2023 году россияне увеличили потребление овощей, бахчевых культур и картофеля. Овощей и бахчевых в среднем приходилось по 106,6 килограмма на человека, картофеля — почти 55 килограммов, рыбы и рыбных продуктов — до 23 килограммов.
Однако в 2023 году наблюдалось снижение потребления хлеба и хлебных продуктов — почти на четыре процента, до 86,9 килограмма в среднем на человека в год. Также снизилось потребление сахара и кондитерских изделий — до 29,2 килограмма.
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РБК предположил, что причиной изменения пищевого поведения россиян стало увеличение доходов. По его словам, "уровень жизни растёт, и соответственно меняется структура потребления. Люди начинают потреблять больше мяса. Самая дешёвая еда — это макароны и сахар".
08:43:12 09-08-2024
Я даже и не знал, что за год слопал почти 100кг. мяса😂😂😂😂🤭
12:55:49 09-08-2024
Сергей (08:43:12 09-08-2024) Я даже и не знал, что за год слопал почти 100кг. мяса😂😂😂�... курица это тоже мясо
13:02:30 09-08-2024
Гость (12:55:49 09-08-2024) курица это тоже мясо... пеницилиновая беспонтовая видимость.
вот маралятина с хрюшкой - это мясо.
08:44:28 09-08-2024
завидую им
08:58:08 09-08-2024
Гость (08:44:28 09-08-2024) завидую им... А ты не завидуй. Желчь в организме разрушает все органы.
08:50:05 09-08-2024
Потому что это тожероссияне. Самса, манты, плов. Стойкий запах вареного лука сейчас стоит в каждом подъезде.
08:56:28 09-08-2024
Больше 250 г мяса в день? Причем по кругу - младенцы, дети до пяти лет, пенсионеры, женщины... Откуда они эти данные берут, интересно? А главное, складывается ощущение, что людей злят целенаправленно, ежедневно подкидывая им новости о росте зп, улучшении качества жизни и т.д.
10:16:19 09-08-2024
Гость (08:56:28 09-08-2024) Больше 250 г мяса в день? Причем по кругу - младенцы, дети д... А разве это не так?! Все верно, что написано в статье. Доходы у подавляющей части населения однозначно выросли в разы
10:31:10 09-08-2024
Гость (10:16:19 09-08-2024) А разве это не так?! Все верно, что написано в статье. Доход... Боты и сюда добрались, что ли?) Интересно, как могут вырасти доходы, если цены растут опережающими темпами? Ну то есть зп мне, допустим, подняли на 10% за год, но за это время цены выросли раза в полтора. И что, у меня доходы выросли, что ли? Так нет, они упали - в реальном измерении.
13:06:34 09-08-2024
Гость (10:16:19 09-08-2024) А разве это не так?! Все верно, что написано в статье. Доход... вы похоже немного того, с головой.
14:17:43 09-08-2024
Гость (10:16:19 09-08-2024) А разве это не так?! Все верно, что написано в статье. Доход... Вас в младенчестве на пол не роняли??
09:00:19 09-08-2024
россияне увеличили потребление овощей, бахчевых культур и картофеля --- Вот-вот, процента 93 увеличили потребление бахчевых и картофеля, а остальные 7% увеличили потребление мяса)
09:58:35 09-08-2024
Гость (09:00:19 09-08-2024) россияне увеличили потребление овощей, бахчевых культур и ка... я вчера увеличил потребление мяса с картоф.пюрэ. в какую партию зачисляться?
10:17:44 09-08-2024
Мусик (09:58:35 09-08-2024) я вчера увеличил потребление мяса с картоф.пюрэ. в какую пар... вы топчитесь на месте)
11:07:16 09-08-2024
Гость (10:17:44 09-08-2024) вы топчитесь на месте)... согл.
прикидывал - мне на здоровье и питание надо примерно 200тыс.руб./мес. по средним критериям, при том что особых болячек нет.
не готов.
09:13:19 09-08-2024
Мы, в суровом климате, всегда выживали за счёт мяса, поэтому даже в росте выше китайцев, корейцев и японцев...
16:24:54 09-08-2024
Гость (09:13:19 09-08-2024) Мы, в суровом климате, всегда выживали за счёт мяса, поэтому... как давно вы видели китайцев? и о представителях какой провинции/народности говорите?
17:31:53 09-08-2024
Гость (16:24:54 09-08-2024) как давно вы видели китайцев? и о представителях какой прови... Сегодня в "Гэлэкси" видел мелкую группу. 3 парня и 2 девчонки. Спрашивать, из какой провинции приехали, не стал. Не знал, что вам это интересно...
09:25:37 09-08-2024
А они действительно считали мясо или во всеми эрзац продуктами что содержат запах мяса,да и что то сомнения гложат что столько миллион тонн его произвели
10:19:11 09-08-2024
Говядину и свинину не покупала ,наверное, полгода(((
Хотя я рада за других жителей края, у которых растет зарплата,которые с каждым днем живут все лучше и лучше. По крайней мере, мы читаем об этом регулярно.
10:28:23 09-08-2024
Гость (10:19:11 09-08-2024) Говядину и свинину не покупала ,наверное, полгода((( Хот... Сходи купи, делов-то. Курятину покупала? Она не сильно то и дешевле свенинки...
10:28:09 09-08-2024
А теперь расскажите как попасть в эту параллельную вселенную
10:39:44 09-08-2024
Гость (10:28:09 09-08-2024) А теперь расскажите как попасть в эту параллельную вселенную... Сходите и купите например манты с бараниной и попадете.
10:49:49 09-08-2024
это все что надо знать о Росстате
10:59:11 09-08-2024
Согласен, с основными суждениями - недостоверные данные в статье! как часто бывает!
11:00:39 09-08-2024
К чему ересь транслируется??????????????????? значит это кому-то надо?!)))))))))))
11:14:19 09-08-2024
Гость (11:00:39 09-08-2024) К чему ересь транслируется??????????????????? значит это ком... Ну... Видите ли, наша власть настолько далека от понимания, как реально живут люди, что для них квартира 50 квадратов в Питере, например - это так, мелочь, которую может себе позволить каждый студент (Матвиенко). Они не знают цен на проезд в ОТ, да и вообще цен, не знают законов, не знают, как что устроено в их же государстве. Так что такое либо от банальной жизни на другой планете (причем практически буквально), либо кто-то считает, что если сказать "халва", то во рту станет сладко - причем не у говорящего, а у слушающего или читающего. Как-то так.
13:05:05 09-08-2024
Стали покупать мясо, потому что цены на птицу нереально взлетели. Даже Ноги и головы кур в известной сети подскочили под 100р.
00:42:46 10-08-2024
а это разве какое то достижение? сколько себя помню через день едим и мясо и рыбу, филе, запеканки, котлетки, наггетсы, пельмени, сандвичи. все натуральное мясо, не полуфабрикаты... сельдь, форель, камбала, палтус и пангасиус.... а кто-то иначе питается что-ли? а зачем тогда работать и это вот все, если на еде (!) экономить