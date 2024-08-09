Россияне стали есть очень много мяса

Эксперт связал это с ростом доходов

09 августа 2024, 08:32, ИА Амител

Мясо / Фото: pxhere.com/ru/photo/176846

Согласно данным Росстата, опубликованным РБК, в 2023 году потребление мяса и мясопродуктов в России достигло исторического рекорда. В среднем на каждого жителя страны пришлось 98 килограммов мяса, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

С 2000-х годов потребление мяса в России стабильно растёт. По сравнению с серединой 1990-х годов, россияне стали есть на 85% больше мяса.

Также в 2023 году россияне увеличили потребление овощей, бахчевых культур и картофеля. Овощей и бахчевых в среднем приходилось по 106,6 килограмма на человека, картофеля — почти 55 килограммов, рыбы и рыбных продуктов — до 23 килограммов.

Однако в 2023 году наблюдалось снижение потребления хлеба и хлебных продуктов — почти на четыре процента, до 86,9 килограмма в среднем на человека в год. Также снизилось потребление сахара и кондитерских изделий — до 29,2 килограмма.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с РБК предположил, что причиной изменения пищевого поведения россиян стало увеличение доходов. По его словам, "уровень жизни растёт, и соответственно меняется структура потребления. Люди начинают потреблять больше мяса. Самая дешёвая еда — это макароны и сахар".