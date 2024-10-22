Россияне стали реже бояться потери работы

Рынок перешел к ситуации, когда соискатели определяют условия

22 октября 2024, 20:16, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/1324058

В течение последних двух с половиной лет в России наблюдается снижение уровня беспокойства среди граждан по поводу возможной потери работы. Согласно данным, опубликованным в газете "Коммерсантъ", число людей, испытывающих опасения по этому поводу, уменьшилось на 6 процентных пунктов – с 16 до 10%.

Исследование проводилось в сентябре методом телефонного опроса, в ходе которого респондентам задавались вопросы о занятости и безработице. Результаты показали, что доля тех, кто считает риски потери основного места работы незначительными или минимальными, увеличилась на те же 6 процентных пунктов – с 78 до 84%.

Ведущий научный сотрудник Центра социального анализа и прогнозирования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виктор Ляшок, проанализировав полученные данные, пришел к выводу, что на российском рынке труда произошел переход от ситуации, когда работодатели диктовали условия, к ситуации, когда соискатели определяют условия. По его мнению, почти половина граждан (47%) считают, что найти новую работу в случае потери основного места труда будет легко. Столько же респондентов предполагают, что у них могут возникнуть сложности при поиске новой работы.