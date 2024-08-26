Как скоро эти программы в итоге появятся, сказать пока трудно

26 августа 2024, 13:41, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

В России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы, которые будут рассчитаны на молодых специалистов и людей, занятых в промышленности, строительстве и науке, пишет "Парламентская газета".

Напомним, в России с 1 июля завершилась льготная ипотека на строящееся жилье. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков отметил, что вскоре будут приняты новые меры поддержки, которые на этот раз будут четко регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд, создавая неконтролируемый спрос и "перегрев" рынка.

"Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой – позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах", – рассказал Аксаков.

Он подчеркнул, что прежде всего программы должны касаться промышленности, чтобы обеспечить льготные условия для специалистов, занятых на передовых высокотехнологичных производствах. Также, указал депутат, есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.

Также могут разработать программу льготной ипотеки для молодых кадров. Аксаков отметил, что сейчас одна из главных задач – создание научных и производственных центров, при которых должны появиться города-спутники или районы наподобие академгородков.

Возможна и ипотека для территорий, где есть сложности с демографией. В этих регионах намерены создать максимально комфортные условия, чтобы люди не уезжали в крупные города, а оставались на местах.