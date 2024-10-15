Россияне стали реже покупать слабоалкогольные коктейли
При этом общие продажи спиртных напитков увеличились
15 октября 2024, 19:45, ИА Амител
В России за первые три квартала текущего года продажи слабоалкогольных напитков снизились на 13,5%, составив 11,12 млн декалитров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию Росалкогольтабакконтроля.
При этом общий объем продаж алкоголя в стране за январь – сентябрь увеличился на 1,4%, достигнув 166,63 млн декалитров (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).
Особенно заметно выросли продажи игристых вин. За девять месяцев россияне приобрели 14,9 млн декалитров игристых вин, что на 11,1% больше, чем в прошлом году. Продажи ликерных вин за этот период увеличились на 10,6%, а виноградных – на 0,9%.
Среди крепких алкогольных напитков наиболее популярным был коньяк – его продажи за три квартала выросли на 4,2% в годовом выражении и достигли 10,15 млн декалитров.
07:12:35 16-10-2024
Цены на русские вина неоправданно заоблачны, содержание убогое, производители безмерно жадные... Пиво, которое нам продают- одно название. Остается ректифицированный спирт. А лучше всего самогон.
08:46:23 16-10-2024
А ничего что эти коктейли подорожали на 50-100%, причем резко?
08:50:32 16-10-2024
Гость (08:46:23 16-10-2024) А ничего что эти коктейли подорожали на 50-100%, причем резк... Вообще пофиг. Пусть на эту сивуху газированную даже на 300% цену поднимут.
08:58:54 16-10-2024
До недавнего времени ликёрных вин в продаже не было вообще- Кагор 32 и Массандровские портвейны появились массово на полках только недавно, вот и рост. Их тупо не было. Вина кубанские- дрянь немыслимая, вот и не растут почти продажи. пиво не знаю, не пью... Ну а по коктейлям- этож летний ассортимент, по холодку они так себе заходят, в тёплом виде это редкая гадость...