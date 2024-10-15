Россияне стали реже покупать слабоалкогольные коктейли

При этом общие продажи спиртных напитков увеличились

15 октября 2024, 19:45, ИА Амител

Коктейли / Фото: pxhere.com/ru/photo/990214

В России за первые три квартала текущего года продажи слабоалкогольных напитков снизились на 13,5%, составив 11,12 млн декалитров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию Росалкогольтабакконтроля.

При этом общий объем продаж алкоголя в стране за январь – сентябрь увеличился на 1,4%, достигнув 166,63 млн декалитров (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

Особенно заметно выросли продажи игристых вин. За девять месяцев россияне приобрели 14,9 млн декалитров игристых вин, что на 11,1% больше, чем в прошлом году. Продажи ликерных вин за этот период увеличились на 10,6%, а виноградных – на 0,9%.

Среди крепких алкогольных напитков наиболее популярным был коньяк – его продажи за три квартала выросли на 4,2% в годовом выражении и достигли 10,15 млн декалитров.