Россияне стали тратить больше денег на дачу и огороды

Популярность контента на эту тему выросла на 25%

22 августа 2024, 20:10, ИА Амител

Яблоня / Фото: pxhere.com/ru/photo/565915

В первом полугодии 2024 года россияне стали больше тратить на товары для дачи и сада. К этому привел рост интереса к садоводству и выращиванию овощей и фруктов. Об этом сообщает "Лента".

Средний чек на дачные товары увеличился на 13%, составив 3564 рубля. Особенно вырос спрос на семена — на 18% больше упаковок, чем в прошлом году. Это говорит о растущем интересе к выращиванию натуральных продуктов.

Также увеличился спрос на садовый и дачный инвентарь — на 8-9%. Рекордный рост показали складные походные столы — в этом году их продали на 39% больше, чем в прошлом.

Исследование подтвердило растущий интерес россиян к садоводству. Популярность контента на эту тему выросла на 25% по сравнению с прошлым годом.