Россияне стали тратить больше денег на дачу и огороды
Популярность контента на эту тему выросла на 25%
22 августа 2024, 20:10, ИА Амител
В первом полугодии 2024 года россияне стали больше тратить на товары для дачи и сада. К этому привел рост интереса к садоводству и выращиванию овощей и фруктов. Об этом сообщает "Лента".
Средний чек на дачные товары увеличился на 13%, составив 3564 рубля. Особенно вырос спрос на семена — на 18% больше упаковок, чем в прошлом году. Это говорит о растущем интересе к выращиванию натуральных продуктов.
Также увеличился спрос на садовый и дачный инвентарь — на 8-9%. Рекордный рост показали складные походные столы — в этом году их продали на 39% больше, чем в прошлом.
Исследование подтвердило растущий интерес россиян к садоводству. Популярность контента на эту тему выросла на 25% по сравнению с прошлым годом.
20:14:13 22-08-2024
Также в СНТ неплохо подросли членские взносы, целевые сборы и эл. энергия.
20:55:39 22-08-2024
Не так интерес,как цены выросли.Все дорожает
07:56:23 23-08-2024
вырос спрос на семена — на 18% больше упаковок
Раньше в пачке была куча семян, теперь 3-5 штучки.
08:20:08 23-08-2024
Россияне на все стали больше тратить, с молчаливого согласия правителей.
09:13:59 23-08-2024
фото - супер.
каким рукожопом надо быть чтобы яблоньку до такого состояния довести...
11:23:27 23-08-2024
Продали дачу - не стоит она вложений - проще купить сходить.
11:34:19 23-08-2024
Гость (11:23:27 23-08-2024) Продали дачу - не стоит она вложений - проще купить сходить.... Ну если у вас дача для пропитания, то да. Дешевле купить. А у меня, например, дача для смены обстановки и наслаждения природой. 5 кустов помидоров на салатик, 2 лунки огурцов, зеленушка. несколько кустов картошки , чтобы молоденькой отварить. яблоньки, кустарники. Все остальное - газон, бассейн, банька, мангал.