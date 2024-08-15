"Индекс кофе с бутербродом" во второй половине июля снизился

Подорожание отмечается только у ветчины и сливочного масла

15 августа 2024, 17:45, ИА Амител

Бутерброд / Фото: unsplash.com

Во второй половине июля в России снизился "Индекс кофе с бутербродом". По данным аналитиков РИА Новости на основе данных ресурса "Чек Индекс", за две недели он сократился на 1,4 пункта и составил 132,3 пункта.

Так называемый "Бутербродекс" учитывает цены на семь популярных продуктов для завтрака россиян. В него входят 400 граммов батона, 200 граммов ветчины, 180 граммов сливочного масла, 200 граммов сыра, 500 граммов огурцов, 95 граммов растворимого кофе и 1 кг сахара. Для этой корзины специалисты рассчитывают средний чек, а за 100 баллов принято значение, зафиксированное в период с 1 по 15 октября 2022 года.

Отмечается, что с 16 по 31 июля выросла лишь стоимость ветчины (на 3%, до 208 рублей) и сливочного масла (на 1,1%, до 181 рубля). Огурцы и сыр подешевели: -10,3%, до 104 рублей, и -2,5%, до 197 рублей соответственно. Средняя стоимость сахара и батона не изменилась.