Россияне установили рекорд по поездкам в Грузию на Новый год

Число бронирований увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом

21 ноября 2024, 16:50, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629937

Российские путешественники установили рекорд по количеству поездок в Грузию на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Островок", которые есть в распоряжении "Ленты.ру".

В период зимних каникул (с 28 декабря по 12 января) число бронирований отелей в Грузии увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Грузия вошла в пятёрку самых популярных зарубежных направлений для новогоднего отдыха.

Доля Грузии в общем объеме бронирований в зарубежных отелях также растет. В 2024 году она составила 5%, тогда как в 2022 году – 3%. По количеству поездок Грузия уступает только Белоруссии, Турции, Таиланду и Абхазии.

Эксперты связывают это с расширением полетной программы из Москвы и регионов. Так, новые регулярные рейсы появились в полетных программах авиакомпаний "Азимут", Red Wings и Georgian Airways.