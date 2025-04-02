Россияне все чаще выбирают безналичную оплату связи

МегаФон отмечает рост популярности автоплатежа через СБП

02 апреля 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJw6Cxx

Семейная пара. смартфон / Фото: "МегаФон"

Жители России все чаще выбирают безналичную оплату услуг связи. В первом квартале 2025 года доля офлайн-платежей снизилась до 2%, в то время как за аналогичный период прошлого года составляла 6%. Один из лидеров среди онлайн-способов оплаты – система быстрых платежей (СБП), демонстрирующая устойчивый рост. К таким выводам пришли аналитики на основании исследования обезличенных данных абонентов МегаФона.

Пять лет назад офлайн-платежи составляли 16% от всех расчетов за услуги связи, но пандемия и рост популярности дистанционных способов значительно изменили картину.

Этому способствовало и нововведение с 1 января 2025 года на пополнение баланса наличными: теперь для этого нужно предъявить удостоверение личности или воспользоваться "Госуслугами".

Система быстрых платежей продолжает набирать популярность. В марте этого года количество переводов через СБП увеличилось на 12,7% по сравнению с мартом 2024 года. С внедрением автоплатежа через СБП в 2024 году абоненты стали чаще использовать именно этот способ. К октябрю прошлого года доля таких операций составила 19,2% от всех автоплатежей в МегаФоне, из которых 61,5% приходится на СБП.

Большинство абонентов (46%) продолжают оплачивать связь раз в месяц, а 31% делают это реже (возможно, платят немного вперед). Декабрь остается самым популярным для пополнения баланса (8,9%), за ним идут октябрь (8,7%) и август (8,6%). Предпочитаемые дни для оплаты – понедельник и пятница.

С ростом интереса к СБП наблюдается и переориентация клиентов в розничной сети. В феврале 2025 года доля СБП в общем обороте розницы выросла на 70% по сравнению с февралем 2023-го. В 2024 году оборот через СБП увеличился на 133% по сравнению с 2023-м.

"Мы стремимся развивать возможности онлайн-оплаты связи, поскольку видим, насколько это удобно клиенту. Стремительно растет услуга умного автоплатежа, запущенная в прошлом году", – сообщила руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов МегаФона Фарида Ахундова.И отметила, что с ним не нужно выбирать конкретную дату зачисления или задавать остаток на счете, при достижении которого пополняется баланс – опция сама определит момент, когда стоит внести платеж, не давая остаться без связи.

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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