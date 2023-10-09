Всероссийский кинолагерь предложили создать в Алтайском крае
По задумке, приезжающие сюда будут учиться снимать фильмы
09 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь. Инициативу озвучил президент Фонда "Кино Сибири" и учредитель кинокомпании "Сибирь Фильм" Василий Кузовлев.
Как сообщает "Банкфакс", встреча с Кузовлевым прошла в бийской Центральной библиотеке им. В.М. Шукшина. Здесь он рассказал об идее создания всероссийского лагеря.
По задумке Василия Кузовлева, те, кто будет приезжать в лагерь на отдых, будут учиться снимать фильмы.
Отмечается, что на базе Фонда "Кино Сибири" уже действует собственная школа кино и телевидения.
10:47:33 09-10-2023
нью васюки?
11:39:12 09-10-2023
Кто-нибудь слышал до публикации фамилию этого замечательного кинодеятеля? Список его работ и призов? А теперь вот знаете.