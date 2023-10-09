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Всероссийский кинолагерь предложили создать в Алтайском крае

По задумке, приезжающие сюда будут учиться снимать фильмы

09 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь. Инициативу озвучил президент Фонда "Кино Сибири" и учредитель кинокомпании "Сибирь Фильм" Василий Кузовлев.

Как сообщает "Банкфакс", встреча с Кузовлевым прошла в бийской Центральной библиотеке им. В.М. Шукшина. Здесь он рассказал об идее создания всероссийского лагеря.

По задумке Василия Кузовлева, те, кто будет приезжать в лагерь на отдых, будут учиться снимать фильмы.

Отмечается, что на базе Фонда "Кино Сибири" уже действует собственная школа кино и телевидения.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИКультура
Алтайский край Кино отдых и развлечения

Комментарии 2

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гость

10:47:33 09-10-2023

нью васюки?

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Гость

11:39:12 09-10-2023

Кто-нибудь слышал до публикации фамилию этого замечательного кинодеятеля? Список его работ и призов? А теперь вот знаете.

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