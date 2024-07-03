Россияне выбрали свою любимую ягоду

Некоторые ягоды оказались популярнее у мужчин, чем у женщин

03 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Клубника / Фото: pxhere.com/ru/photo/130475

Исследование показало, что самой любимой ягодой в России является клубника, за нее проголосовало 26% всех опрошенных. Второе и третье место поделили черешня и малина – 18 и 8% соответственно, пишет "Газета.ру".

В разных регионах результаты распределились по-разному. Например, в Северо-Кавказском округе черешня заняла первое место с минимальным преимуществом в 1%.

Остальные ягоды получили следующие результаты: в Дальневосточном округе второе место заняла жимолость, а в Приволжском и Северо-Западном – малина. В Сибирском и Уральском округах малина заняла второе место, а в Северо-Кавказском и Южном – черешня.

Земляника почти везде получила 10% голосов, а на юге ее не любят. Чернику больше всего любят в Северо-Западном и Уральском округах, а голубику – на Дальнем Востоке.

Вишню предпочитают на Северном Кавказе. Костяника почти везде заняла последнее место.

Достаточно любопытна и демографическая статистика. Черника почти вдвое популярнее у мужчин, чем у женщин. Клубнике, напротив, женщины отдали больше голосов, чем мужчины. Также мужчины чаще выбирали кизил.