Доктор Мясников рассказал о полезных свойствах черешни
Злоупотреблять этой ягодой все же не стоит, предостерегает специалист
29 июня 2024, 18:39, ИА Амител
Черешня / Источник фото: pxhere.com
Черешня снижает риск развития рака и болезней сердца, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".
По его словам, эта ягода богата антиоксидантами и полезна для здоровья.
Однако бесконтрольно есть черешню все же не стоит, потому что "лекарство и яд отличаются только дозой", отметил специалист.
Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе клубники.
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