Доктор Мясников рассказал о полезных свойствах черешни

Злоупотреблять этой ягодой все же не стоит, предостерегает специалист

29 июня 2024, 18:39, ИА Амител

Черешня / Источник фото: pxhere.com

Черешня снижает риск развития рака и болезней сердца, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

По его словам, эта ягода богата антиоксидантами и полезна для здоровья.

Однако бесконтрольно есть черешню все же не стоит, потому что "лекарство и яд отличаются только дозой", отметил специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе клубники.