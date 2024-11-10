Россияне задолжали почти 85 млрд рублей за капремонт

Рост долгов является очень серьезной проблемой

10 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

По данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, задолженность россиян за капитальный ремонт многоквартирных домов увеличилась на 9,7% в третьем квартале и достигла 84,89 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

С начала года сумма долга выросла более чем в полтора раза и к концу 2023 года составила 53,8 млрд рублей.

По мнению аналитика Народного фронта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, задолженность может накапливаться из-за того, что результаты капитального ремонта не соответствуют ожиданиям собственников.

Эксперт также отметил, что рост долгов по выставленным квитанциям является серьезной проблемой.