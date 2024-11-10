Россияне задолжали почти 85 млрд рублей за капремонт
Рост долгов является очень серьезной проблемой
10 ноября 2024, 10:45, ИА Амител
По данным Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, задолженность россиян за капитальный ремонт многоквартирных домов увеличилась на 9,7% в третьем квартале и достигла 84,89 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
С начала года сумма долга выросла более чем в полтора раза и к концу 2023 года составила 53,8 млрд рублей.
По мнению аналитика Народного фронта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, задолженность может накапливаться из-за того, что результаты капитального ремонта не соответствуют ожиданиям собственников.
Эксперт также отметил, что рост долгов по выставленным квитанциям является серьезной проблемой.
"Контрактование подрядных организаций осуществляется на год вперед, и любой недобор может привести к нарушению сроков работ подрядчиками и сдвинуть сроки ремонта других домов", – пояснил Павел Склянчук.
11:12:24 10-11-2024
1. Сколько из 53,8 млрд долг местной власти?
Администрация Барнаула вообще не разу не платила за капремонт, а в её собственности квартиры социального найма и нежилые помещения в жилых домах, сдающиеся в аренду.
2. 53,8 млрд - это на РФ копейки - несколько квартир в центре Москвы.
3. Всё одно своруют.
4. Прогрев перед реформой ЖКХ
11:22:53 10-11-2024
Первое что планируют это снизить субсидии - Для одиноких пенсионеров, многодетных семей и некоторых других категорий с 22 % до 10 , а для остальных — до 15 %.
Вопрос может решиться региональными депутатами
11:27:17 10-11-2024
"По мнению аналитика Народного фронта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, задолженность может накапливаться из-за того, что результаты капитального ремонта не соответствуют ожиданиям собственников".
Радует, что многие россияне начали прозревать и понимать, что Фонд капитального ремонта - это классическая финансовая пирамида. Мало того, что мы уже около 10 лет отчисляем средства в этот фонд, а ремонта никакого от слова совсем не было, так ведь и наши средства инфляция превратила в фантики. На наших счетах числится только цифра, реальных денег уже нет. И их оказывается всё больше и больше не хватает. Однако, обманывать россиян так нельзя.
12:22:37 10-11-2024
Зачем вообще этот капремонт? Кто то в карман кладет нехило.... Китайцы строят жилой дом. Срок службы 50 лет и все. Сносят строят другой. И нет никакого капремонта
15:34:39 10-11-2024
Грыша (12:22:37 10-11-2024) Зачем вообще этот капремонт? Кто то в карман кладет нехило.....
Нет смысла сравнивать нас с китайцами. Китайцы с 2008 по 2024 г.г. построили по 2 квартиры на каждого китайца. Китайцы сейчас, чтобы не останавливать заводы по производству кирпича, цемента и всего остального что используется в строительстве, взрывают целые квартала новых только построенных или немного недостроенных домов. В целом в Китае на рынке недвижимости чудовищное перепроизводство, которое выполнено в основном в кредит.
13:57:56 10-11-2024
На капремонт только собирают, а всё ремонтируют за отдельную дополнительную плату собственников.
14:32:35 10-11-2024
собирает взносы на кап. ремонт Фонд капитального ремонта - он и виноват. Долги по взносам за кап. ремонт спокойно можно взыскать через суд и обеспечить полную собираемость взносов. Сам фонд кап. ремонта отвечает, что у него нет столько денег, чтобы охватить всех должников. На судебные расходы нужно 2 тыс руб на должника. Так что все вопросы - к Фонду кап. ремонта
20:43:06 10-11-2024
Капремонт как оплачивался, так и оплачивается гражданами частью взимаемого с них налога, который ни на йоту не снизился по сравнению с советским! Следовательно, буржуинское государство, претендуя на повторную оплату КР в форме дополнительных взносов, откровенно жульничает.
Да и что вдобавок значит пени за "просрочку" оплаты услуги, которая не оказана и бог весть когда ещё будет оказана? Через десятилетия съеденных инфляцией взносов хватит в лучшем случае на ремонт козырька одного из нескольких подъездов многоквартирного дома.
Не прежде ли надлежит вернуть народу экспроприированные советские вклады, чем требовать с плебса "долг", высосанный из пальца и обросший штрафными процентами?