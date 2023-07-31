Россияне задолжали почти 900 миллиардов за услуги ЖКХ

Только за последний год общая сумма долга увеличилась на 72 миллиарда

31 июля 2023, 12:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Размер задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 900 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что только за последний год размер задолженности увеличился на 72 миллиарда.

В НП "Национальный жилищный конгресс" отметили, что одной из основных причин, по которой люди не платят за услуги, является снижение доходов. Также специалисты говорят, что бывают те, кто намеренно игнорирует необходимость оплаты.

Также вклад в рост задолженности вносят управляющие компании, которые не переводят платежи жильцов в РСО.