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Россияне задолжали почти 900 миллиардов за услуги ЖКХ

Только за последний год общая сумма долга увеличилась на 72 миллиарда

31 июля 2023, 12:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Размер задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 900 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что только за последний год размер задолженности увеличился на 72 миллиарда.

В НП "Национальный жилищный конгресс" отметили, что одной из основных причин, по которой люди не платят за услуги, является снижение доходов. Также специалисты говорят, что бывают те, кто намеренно игнорирует необходимость оплаты.

Также вклад в рост задолженности вносят управляющие компании, которые не переводят платежи жильцов в РСО. 

ЖКХ

Комментарии 7

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Гость

13:15:27 31-07-2023

Ну а что вы хотели, коммуналка грабительская.

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Гость

13:42:01 31-07-2023

Коммуналка не только высокая, очень не прозрачное начисление коммунальных платежей. На Яровом, например, до сих пор нет в системе Город платежей за воду. Звоните, ловите минутку, чтобы телефон ответил, подавайте показания. Каменный век! Да и оплата наличкой в кассе. Кто-нибудь из наших властей может эту контору проконтролировать интересно?

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Афиноген

14:06:29 31-07-2023

Процветаем да и только.Прямо благолепие.

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Юрий

15:07:55 31-07-2023

Россия простила Африке долги на гораздо большую сумму, больше даже чем произошедшее однажды списание долгов по ЖКХ в Чечне. Сейчас правительство очень серьёзно думает о россиянах, о богатейшей нации мира. Жаль только что вся эта нация состоит из чиновников, и им статистику портит население.

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Гость

16:39:13 31-07-2023

Вы что, хотите как в Африке?

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Гость

17:11:39 31-07-2023

Понять, простить.

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Дима

10:59:31 01-08-2023

На машины деньги есть....на коммуналку нет....чудеса)

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