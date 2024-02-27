Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи
Вместе с тем в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" заявили, что их сети работают штатно и проблемы не связаны с ними
27 февраля 2024, 17:57, ИА Амител
Россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф".
Согласно информации сервиса, свыше 800 жалоб было на "Мегафон", более 5000 – на Тele2 , более 600 – на Yota, более 900 – на "Билайн" и свыше 600 – на МТС.
Вместе с тем в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" заявили, что их сети работают штатно и проблемы не связаны с ними.
Отметим, что ранее россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.
09:31:09 28-02-2024
А куда жаловаться на работу Ростелекома? Почти 6 месяцев пыталась отказаться от их услуг. Офисов нет, всё по телефону. Говорят одно, а делают противоположное. Надо запретить такие организации, когда офис один и тот в Москве.