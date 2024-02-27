Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

Вместе с тем в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" заявили, что их сети работают штатно и проблемы не связаны с ними

27 февраля 2024, 17:57, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф".

Согласно информации сервиса, свыше 800 жалоб было на "Мегафон", более 5000 – на Тele2 , более 600 – на Yota, более 900 – на "Билайн" и свыше 600 – на МТС.

Вместе с тем в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" заявили, что их сети работают штатно и проблемы не связаны с ними.

Отметим, что ранее россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.