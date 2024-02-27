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Массовый сбой произошел в работе Telegram в России

Сбой коснулся как мобильных приложений на iOS и Android, так и десктопных версий

27 февраля 2024, 17:20, ИА Амител

Логотип Telegram / Фото: unsplash.com
Логотип Telegram / Фото: unsplash.com

Массовый сбой произошел в работе Telegram в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию неполадок от Brand Analitycs.

Сбой коснулся как мобильных приложений на iOS и Android, так и десктопных версий. Большинство пользователей жалуются на общую работу мессенджера, а некоторые отмечают, что проблема возникла с отправкой и получением сообщений.

Сотрудники подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования также заявили, что зафиксировали сбой в работе мессенджера. Причины пока неизвестны.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

17:43:06 27-02-2024

А что случилось то , телеграмм выключили только России. С впн работает

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Гена

18:11:52 27-02-2024

Счас только сдох

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Гость

19:44:11 27-02-2024

К выборам готовятся?

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