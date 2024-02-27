Массовый сбой произошел в работе Telegram в России
Сбой коснулся как мобильных приложений на iOS и Android, так и десктопных версий
27 февраля 2024, 17:20, ИА Амител
Логотип Telegram / Фото: unsplash.com
Массовый сбой произошел в работе Telegram в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию неполадок от Brand Analitycs.
Сбой коснулся как мобильных приложений на iOS и Android, так и десктопных версий. Большинство пользователей жалуются на общую работу мессенджера, а некоторые отмечают, что проблема возникла с отправкой и получением сообщений.
Сотрудники подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования также заявили, что зафиксировали сбой в работе мессенджера. Причины пока неизвестны.
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