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Россиянин числится в списке заложников в секторе Газа

У пленного также есть израильское гражданство

14 октября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

По меньшей мере один россиянин числится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Израиле.

По данным ведомства, у пленного также есть израильское гражданство.

Конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. По разным оценкам, во время атаки бойцов ХАМАС на южные поселения Израиля в тот день в плен взяли от 120 до 150 человек, отмечает издание.

На текущей неделе ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.

конфликт Израиль Палестина
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Комментарии 3

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Гость

00:01:48 15-10-2023

"...в конечном счете человек сам вершитель своей судьбы", — В.В. ПУТИН.

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Гость

11:43:25 15-10-2023

Гость (00:01:48 15-10-2023) "...в конечном счете человек сам вершитель своей судьбы", —... Мы живем в правовом государстве, где есть законы и Конституция.

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Гость

07:29:50 15-10-2023

А чего дома не сиделось? Решил, что еврейский каганат - второй дом?

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