Россиянин избил и порезал пятимесячную дочь, чтобы отомстить жене

Женщина пошла пропивать детские выплаты без мужчины, что вывело его из себя

08 февраля 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Амурска избил и порезал пятимесячную дочь из-за того, что жена ушла пропивать детские выплаты без него. Об этом сообщает Amur Mash.

Женщина получила детское пособие, купила себе пиво, а мужу водки. В четыре утра выпивка закончилась, она пошла за добавкой и не вернулась.

Мужчина отправился искать жену, не нашёл и решил выместить злость на дочери. В это время мать девочки сидела у соседа.

Израненного ребёнка доставили в больницу, а отца девочки арестовали на пять суток. В его крови нашли наркотики.