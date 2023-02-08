Россиянин избил и порезал пятимесячную дочь, чтобы отомстить жене
Женщина пошла пропивать детские выплаты без мужчины, что вывело его из себя
08 февраля 2023, 12:24, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Житель Амурска избил и порезал пятимесячную дочь из-за того, что жена ушла пропивать детские выплаты без него. Об этом сообщает Amur Mash.
Женщина получила детское пособие, купила себе пиво, а мужу водки. В четыре утра выпивка закончилась, она пошла за добавкой и не вернулась.
Мужчина отправился искать жену, не нашёл и решил выместить злость на дочери. В это время мать девочки сидела у соседа.
Израненного ребёнка доставили в больницу, а отца девочки арестовали на пять суток. В его крови нашли наркотики.
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