НОВОСТИПроисшествия

Россиянин избил и порезал пятимесячную дочь, чтобы отомстить жене

Женщина пошла пропивать детские выплаты без мужчины, что вывело его из себя

08 февраля 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Амурска избил и порезал пятимесячную дочь из-за того, что жена ушла пропивать детские выплаты без него. Об этом сообщает Amur Mash.

Женщина получила детское пособие, купила себе пиво, а мужу водки. В четыре утра выпивка закончилась, она пошла за добавкой и не вернулась.

Мужчина отправился искать жену, не нашёл и решил выместить злость на дочери. В это время мать девочки сидела у соседа.

Израненного ребёнка доставили в больницу, а отца девочки арестовали на пять суток. В его крови нашли наркотики.

 

Комментарии 8

  • А у нас вернули смертную казнь или пока к сожалению нет?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Лишить родительских прав обоих! Нелюди!!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А у нас вернули смертную казнь или пока к сожалению нет? Ну что Вы. Запад запретил у нас смертную казнь. Это у америки свои мозги, а мы на запад молимся.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ну что Вы. Запад запретил у нас смертную казнь. - Можно подумать, что если у нас вернут смертную казнь, то казнить будут таких, как эти. Спорим, им максимум штраф выпишут? У нас за убийство ребенка дают полтора года чуть ли не условно. А тут всего-навсего порезы. Будут дальше воспитывать и еще нарожают - государству нужно улучшать демографическую ситуацию.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько мрази развелось и все безнаказанно, когда уже их убивать начнуть эту мерзость ............
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Мало денег дают за рождение детей, вот и результат. Рожают ,а хватает на побухать только одному родителю.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, СРОЧНО забрать ребенка от НЕлюдей!!!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Какая прелесть! Давайте еще добавим детских, увеличим пособия по родам, детям до 1,5, до 7, до 17, и т.д. Мноооого можно выпить.
    08 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров