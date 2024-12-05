Россиянин избил врачей скорой помощи за то, что они вошли в квартиру в обуви

Кроме этого, он написал на медиков заявление

05 декабря 2024, 15:48, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Владивостока напал на медиков скорой помощи из-за того, что они зашли в квартиру в уличной обуви. Об этом сообщает РИА Новости.

Нетрезвый муж местной жительницы, на вызов к которой приехала скорая, напал на врачей. Он избил фельдшера в лифте, а водителю на улице повредил глаза.

"Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", – рассказали агентству.

Известно, что дебошир написал на избитых им врачей встречное заявление.