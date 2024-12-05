Россиянин избил врачей скорой помощи за то, что они вошли в квартиру в обуви
Кроме этого, он написал на медиков заявление
05 декабря 2024, 15:48, ИА Амител
Житель Владивостока напал на медиков скорой помощи из-за того, что они зашли в квартиру в уличной обуви. Об этом сообщает РИА Новости.
Нетрезвый муж местной жительницы, на вызов к которой приехала скорая, напал на врачей. Он избил фельдшера в лифте, а водителю на улице повредил глаза.
"Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", – рассказали агентству.
Известно, что дебошир написал на избитых им врачей встречное заявление.
15:51:52 05-12-2024
правильно. Нужно их воспитывать. Все службы не переобуваются. Даже когда пожар идет в квартире ни один пожарный не переобуваются. Нужно что-то с этим делать.
16:19:22 05-12-2024
Гость (15:51:52 05-12-2024) правильно. Нужно их воспитывать. Все службы не переобуваются... Часто пожарные приходят?
16:25:59 05-12-2024
Гость (15:51:52 05-12-2024) правильно. Нужно их воспитывать. Все службы не переобуваются... А чего это вдруг они должны разуваться ??? не нравится дайте пакеты врачам, в конце концов вы их вызвали ...
16:37:40 05-12-2024
Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной обуви ходить по квартире? Давайте тогда и в больницах будем так ходить, так как смысл стерильных помещений, если скорая точно также делает внутривенные уколы у пациентов на дому
18:04:17 05-12-2024
Гость (16:37:40 05-12-2024) Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной об... Не вызывайте их, раз чистота ковров дороже. Если Вы на это смотрите, значит случай ваш не экстренный, и Вы вполне до поликлиники дотопать могли.
19:09:18 05-12-2024
Гость (16:37:40 05-12-2024) Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной об... квартира не является стерильным помещением. Не вызывайте врачей, если боитесь за чистоту. Какая проблема, убери ковер и помой.
06:26:07 06-12-2024
Гость (19:09:18 05-12-2024) квартира не является стерильным помещением. Не вызывайте вра...
Не вызывайте врачей - лечитесь молитвами и подорожником! Усе у церкву!
20:07:06 05-12-2024
Гость (16:37:40 05-12-2024) Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной об... Письмо Министерства здравоохранения РФ от 19 октября 2016 г. N 14-3/3085226-7882
Поиском научить пользоваться?
16:48:23 05-12-2024
ну правда, бахилы б хоть одели, коновалы.
17:36:13 05-12-2024
поставьте коробку с бахилами около входа-врачи по привычке наденут...
18:40:51 05-12-2024
Им по закону об оказании первой помощи нельзя разуваться и бахилы одевать, помощь не отложная, нельзя тратить время на разувание, можно не успеть спасти жизнь пациенту, неужели ещё есть те кто этого не знает.
21:18:17 05-12-2024
Гость (18:40:51 05-12-2024) Им по закону об оказании первой помощи нельзя разуваться и б... так вызывают с температурой 37,3 , а потом истерики закатывают
18:56:49 05-12-2024
Вообще в России принято разуваться, входя в квартиру, надо это уважать. Мы платим своими налогами за работу скорой, не надо тут небожителями их считать. Пусть бахилы надевают, это несложно и недорого. Тут Россия!
19:05:58 05-12-2024
Не нравится что они к вам приходят,так чего вызываете,едте в поликлинику пусть там вас обслуживают,в чем проблема
19:18:00 05-12-2024
Понаберут невоспитанных докторят по обьявлению...
19:27:02 05-12-2024
Скажите спасибо что хоть приехали - мне посоветывали такси вызывать.Хотите верьте - хотите нет.
23:46:26 05-12-2024
А что плохого в том, чтобы медики скорой бахилы одевали? Сейчас в самой замухрышечной поликлинике требуют надевать их при входе, так в чём разница?
09:26:29 06-12-2024
Юс (23:46:26 05-12-2024) А что плохого в том, чтобы медики скорой бахилы одевали? Сей... разница в том, что Вы в больницу или поликлинику пришли на своих ногах. Скорая же приезжает к тем, кто сам не может приехать. Неужели это непонятно?
18:03:41 06-12-2024
Гость (09:26:29 06-12-2024) разница в том, что Вы в больницу или поликлинику пришли на с... Ага, медиков в квартиры на носилках заносят другие медики...сам- то понял, что написал?
10:52:05 06-12-2024
Вопрос- зачем в квартиру нести заразу с улицы. С одной стороны приехали поправить здоровье, с другой противоположные действия. Оденьте бахилы, пока едите на сл. вызов, обработайте хотя бы в уф инструмент и приборы, которыми пользовались у предыдущего клиента... Страна лимония.
22:44:56 07-12-2024
Действительно хотя бы бахилы одевали. У меня бабушка упала на улице, женщины помогли домой добраться, решила вызвать скорую, она и так ели двигается, перенесла несколько инсультов. Залетела докторша, я даже сказать ничего не успел, пропустила коврик возле двери в подъезде и вытерла ноги в приходном коврике! Вот я охренел когда увидел этот треш. Зашла разнесла всю грязь по квартире. Это хорошо я есть, внук. Помыл потом полы. А бабушка эту грязь бы потом по всей квартире месила? Она после падения ели двигалась, о каком мытье полов после врача вообще может идти речь? Я спросил, а почему вы не разулись. Нам не положено, мы спешим, хотя потом спокойно сидела разговаривала, не куда не спешила. Как по мне это вообще не правильно.
22:46:50 07-12-2024
Вообще у меня знакомые встречают врачей прямо возле дверей, что бы они не пёрлись своей грязью в квартиру. Либо скандалить и записывать на видео и отправлять потом куда следует. Приходится изворачиваться, что бы потом с температурой или плохим самочувствием не пришлось ещё сверху с тряпкой по всему дому носиться, что бы грязь ихнюю с улицы не разносить. Дурдом какой то.