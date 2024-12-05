НОВОСТИПроисшествия

Россиянин избил врачей скорой помощи за то, что они вошли в квартиру в обуви

Кроме этого, он написал на медиков заявление

05 декабря 2024, 15:48, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Владивостока напал на медиков скорой помощи из-за того, что они зашли в квартиру в уличной обуви. Об этом сообщает РИА Новости.

Нетрезвый муж местной жительницы, на вызов к которой приехала скорая, напал на врачей. Он избил фельдшера в лифте, а водителю на улице повредил глаза.

"Супруг пациентки, воспользовавшись малозначительным поводом, развязал конфликт из-за того, что медики работали в обуви, после чего применил насилие в отношении них. Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки", – рассказали агентству.

Известно, что дебошир написал на избитых им врачей встречное заявление.

Происшествия

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

15:51:52 05-12-2024

правильно. Нужно их воспитывать. Все службы не переобуваются. Даже когда пожар идет в квартире ни один пожарный не переобуваются. Нужно что-то с этим делать.

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:22 05-12-2024

Гость (15:51:52 05-12-2024) правильно. Нужно их воспитывать. Все службы не переобуваются... Часто пожарные приходят?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:59 05-12-2024

Гость (15:51:52 05-12-2024) правильно. Нужно их воспитывать. Все службы не переобуваются... А чего это вдруг они должны разуваться ??? не нравится дайте пакеты врачам, в конце концов вы их вызвали ...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:40 05-12-2024

Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной обуви ходить по квартире? Давайте тогда и в больницах будем так ходить, так как смысл стерильных помещений, если скорая точно также делает внутривенные уколы у пациентов на дому

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:04:17 05-12-2024

Гость (16:37:40 05-12-2024) Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной об... Не вызывайте их, раз чистота ковров дороже. Если Вы на это смотрите, значит случай ваш не экстренный, и Вы вполне до поликлиники дотопать могли.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:18 05-12-2024

Гость (16:37:40 05-12-2024) Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной об... квартира не является стерильным помещением. Не вызывайте врачей, если боитесь за чистоту. Какая проблема, убери ковер и помой.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:26:07 06-12-2024

Гость (19:09:18 05-12-2024) квартира не является стерильным помещением. Не вызывайте вра...
Не вызывайте врачей - лечитесь молитвами и подорожником! Усе у церкву!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:06 05-12-2024

Гость (16:37:40 05-12-2024) Просто нужно показать, где прописано, что можно в уличной об... Письмо Министерства здравоохранения РФ от 19 октября 2016 г. N 14-3/3085226-7882
Поиском научить пользоваться?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:48:23 05-12-2024

ну правда, бахилы б хоть одели, коновалы.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

17:36:13 05-12-2024

поставьте коробку с бахилами около входа-врачи по привычке наденут...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:51 05-12-2024

Им по закону об оказании первой помощи нельзя разуваться и бахилы одевать, помощь не отложная, нельзя тратить время на разувание, можно не успеть спасти жизнь пациенту, неужели ещё есть те кто этого не знает.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:17 05-12-2024

Гость (18:40:51 05-12-2024) Им по закону об оказании первой помощи нельзя разуваться и б... так вызывают с температурой 37,3 , а потом истерики закатывают

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:56:49 05-12-2024

Вообще в России принято разуваться, входя в квартиру, надо это уважать. Мы платим своими налогами за работу скорой, не надо тут небожителями их считать. Пусть бахилы надевают, это несложно и недорого. Тут Россия!

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:05:58 05-12-2024

Не нравится что они к вам приходят,так чего вызываете,едте в поликлинику пусть там вас обслуживают,в чем проблема

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:18:00 05-12-2024

Понаберут невоспитанных докторят по обьявлению...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:27:02 05-12-2024

Скажите спасибо что хоть приехали - мне посоветывали такси вызывать.Хотите верьте - хотите нет.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

23:46:26 05-12-2024

А что плохого в том, чтобы медики скорой бахилы одевали? Сейчас в самой замухрышечной поликлинике требуют надевать их при входе, так в чём разница?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:29 06-12-2024

Юс (23:46:26 05-12-2024) А что плохого в том, чтобы медики скорой бахилы одевали? Сей... разница в том, что Вы в больницу или поликлинику пришли на своих ногах. Скорая же приезжает к тем, кто сам не может приехать. Неужели это непонятно?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

18:03:41 06-12-2024

Гость (09:26:29 06-12-2024) разница в том, что Вы в больницу или поликлинику пришли на с... Ага, медиков в квартиры на носилках заносят другие медики...сам- то понял, что написал?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:05 06-12-2024

Вопрос- зачем в квартиру нести заразу с улицы. С одной стороны приехали поправить здоровье, с другой противоположные действия. Оденьте бахилы, пока едите на сл. вызов, обработайте хотя бы в уф инструмент и приборы, которыми пользовались у предыдущего клиента... Страна лимония.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:56 07-12-2024

Действительно хотя бы бахилы одевали. У меня бабушка упала на улице, женщины помогли домой добраться, решила вызвать скорую, она и так ели двигается, перенесла несколько инсультов. Залетела докторша, я даже сказать ничего не успел, пропустила коврик возле двери в подъезде и вытерла ноги в приходном коврике! Вот я охренел когда увидел этот треш. Зашла разнесла всю грязь по квартире. Это хорошо я есть, внук. Помыл потом полы. А бабушка эту грязь бы потом по всей квартире месила? Она после падения ели двигалась, о каком мытье полов после врача вообще может идти речь? Я спросил, а почему вы не разулись. Нам не положено, мы спешим, хотя потом спокойно сидела разговаривала, не куда не спешила. Как по мне это вообще не правильно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:50 07-12-2024

Вообще у меня знакомые встречают врачей прямо возле дверей, что бы они не пёрлись своей грязью в квартиру. Либо скандалить и записывать на видео и отправлять потом куда следует. Приходится изворачиваться, что бы потом с температурой или плохим самочувствием не пришлось ещё сверху с тряпкой по всему дому носиться, что бы грязь ихнюю с улицы не разносить. Дурдом какой то.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров