"Нарушение прав". Экономист оценил идею тестирования при получении кредита

Проверка финансовой грамотности вызовет неприятие как у рядовых граждан, так и у банкиров

13 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Предложение некоторых депутатов Госдумы о тестировании на финансовую грамотность граждан, желающих получить банковский кредит, является неуместным, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"У нас XXI век на дворе, люди постоянно ходят в магазины, совершают покупки, считают деньги. Приобретают недвижимость, порой какие-то активы. Минимальное представление о том, как обращаться с деньгами, они уже имеют. Сейчас в школы возвращают уроки труда, лучше бы ввели уроки финансовой грамотности", – заявил экономист amic.ru.

Стоит напомнить, что с инициативой ввести тестирование на финансовую грамотность граждан, впервые обращающихся за кредитом, выступили два депутата Госдумы – замруководителя комитета по финансовому рынку Олег Савченко и глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, пишет "Парламентская газета".

По словам Олега Савченко, желающие получить кредитные средства граждане "уже на первом этапе" должны понимать возможные последствия своего решения. Он уверен, что "банки сами будут заинтересованы в этом, чтобы не получать рост невозвратных кредитов". Кроме того, нардеп предложил привлекать к ответственности финучреждения, "если не предоставили этот технический опросник".

Он также предположил, что "профессиональный тест, подготовленный на основе инструкций Центробанка, позволит, может быть, еще раз задуматься гражданину по поводу принятия такого решения".

"Это же, так скажем, жизненное правило – берешь чужие, отдавать надо свои. Всегда сложно отдавать. И мое мнение, что нужно это как раз для тех граждан, которые берут первый раз кредит, потому что последующие кредиты, не думаю, что надо особенно тестировать на грамотность. Люди уже понимают и осознают все последствия. Это не избыточная инициатива, она нужная", – поделился Савченко жизненными наблюдениями с "Думой-ТВ".

"По большому счету, здесь имеет место нарушение прав граждан на обращение с деньгами. Такие тесты возможны, если человек инвестирует средства в рискованные активы", – возражает Разуваев.

В свою очередь, глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин считает, что тестирование на финансовую грамотность должно быть обязательным, и направил соответствующее письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Он предположил, что высокая закредитованность российских граждан – от их финансовой неграмотности, особенно среди тех, кто обращается за кредитом в первый раз.

"Такие заемщики часто имеют ограниченные знания о принципах кредитования и своих обязанностях перед кредиторами. Более того, такие граждане оформляют кредиты импульсивно под влиянием рекламного давления или на эмоциях", – уверен Демин.

Такие предложения вызовут протест у нуждающихся в кредитах граждан и неприятие у финансовых учреждений, убежден Александр Разуваев: