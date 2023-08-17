Россиянин по прозвищу Хищник кинул гранату в мужчину за грустное лицо на свадьбе
На данный момент правоохранители разыскивают молодого человека
17 августа 2023, 17:30, ИА Амител
В Ставропольском крае после ссоры на свадьбе один из гостей решил подорвать гранатой грустившего мужчину, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в селе Дербентовка. 26-летний гость по прозвищу Хищник решил, что 45-летний мужчина плохо радовался за молодоженов. Произошел конфликт, однако всех удалось успокоить.
"Парень после торжества уехал домой, но уснуть никак не мог, так как все еще кипел от злости. Во втором часу ночи поехал к мужчине и метнул в его дом гранату", – говорится в сообщении.
От взрыва гранаты выбило стекла, повредило забор и стену дома. Хозяин в это время спал и чудом не пострадал.
На данный момент правоохранители разыскивают Хищника.
17:58:26 17-08-2023
Не ну чё тоже сидеть с кислой мордой на празднике
12:55:06 18-08-2023
Гость (17:58:26 17-08-2023) Не ну чё тоже сидеть с кислой мордой на празднике... Убить за это мало!!))
18:43:50 17-08-2023
Хищник это позывной ?
19:22:54 17-08-2023
Не хищник, а просто животное.
23:14:34 17-08-2023
Гость (19:22:54 17-08-2023) Не хищник, а просто животное.... Вы зачем животных так оскорбляете!!! Ни одно животное на такое не способно. А бешеных дебилов и уродов среди людей хватает. Возьми хоть того повара, что избил женщину.
19:45:59 17-08-2023
Жизненный опыт - делай счастливое лицо..
21:14:09 17-08-2023
Гиена тоже хищник.
14:03:16 18-08-2023
Vlad Begin (21:14:09 17-08-2023) Гиена тоже хищник.... И шакал тоже хищник.
22:51:40 17-08-2023
А не кого не интересует откуда у людей гранаты, это ведь не первый случай.
14:03:57 18-08-2023
Гость (22:51:40 17-08-2023) А не кого не интересует откуда у людей гранаты, это ведь не ... Так его теперь и разыскивают, чтобы узнать откуда граната.
03:17:10 18-08-2023
Дебил его нужно назвать
12:55:50 18-08-2023
Гость (22:51:40 17-08-2023) А не кого не интересует откуда у людей гранаты, это ведь не ... так это же ара у чурок всегда арсенал подобный. вообще охренели за такую мелочь убить готовы,ишь ты смотрите не порадовались за молодых тоже мне рэмбо. потом будет скулить чтобы на зону не уехать животное.