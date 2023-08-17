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Россиянин по прозвищу Хищник кинул гранату в мужчину за грустное лицо на свадьбе

На данный момент правоохранители разыскивают молодого человека

17 августа 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае после ссоры на свадьбе один из гостей решил подорвать гранатой грустившего мужчину, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Дербентовка. 26-летний гость по прозвищу Хищник решил, что 45-летний мужчина плохо радовался за молодоженов. Произошел конфликт, однако всех удалось успокоить.

"Парень после торжества уехал домой, но уснуть никак не мог, так как все еще кипел от злости. Во втором часу ночи поехал к мужчине и метнул в его дом гранату", – говорится в сообщении.

От взрыва гранаты выбило стекла, повредило забор и стену дома. Хозяин в это время спал и чудом не пострадал.

На данный момент правоохранители разыскивают Хищника.

Происшествия Нападения на людей

Комментарии 12

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Гость

17:58:26 17-08-2023

Не ну чё тоже сидеть с кислой мордой на празднике

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Гость

12:55:06 18-08-2023

Гость (17:58:26 17-08-2023) Не ну чё тоже сидеть с кислой мордой на празднике... Убить за это мало!!))

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Гость

18:43:50 17-08-2023

Хищник это позывной ?

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Гость

19:22:54 17-08-2023

Не хищник, а просто животное.

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Гость

23:14:34 17-08-2023

Гость (19:22:54 17-08-2023) Не хищник, а просто животное.... Вы зачем животных так оскорбляете!!! Ни одно животное на такое не способно. А бешеных дебилов и уродов среди людей хватает. Возьми хоть того повара, что избил женщину.

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ДедСидор

19:45:59 17-08-2023

Жизненный опыт - делай счастливое лицо..

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Vlad Begin

21:14:09 17-08-2023

Гиена тоже хищник.

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Гость

14:03:16 18-08-2023

Vlad Begin (21:14:09 17-08-2023) Гиена тоже хищник.... И шакал тоже хищник.

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Гость

22:51:40 17-08-2023

А не кого не интересует откуда у людей гранаты, это ведь не первый случай.

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Гость

14:03:57 18-08-2023

Гость (22:51:40 17-08-2023) А не кого не интересует откуда у людей гранаты, это ведь не ... Так его теперь и разыскивают, чтобы узнать откуда граната.

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Гость

03:17:10 18-08-2023

Дебил его нужно назвать

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киряк

12:55:50 18-08-2023

Гость (22:51:40 17-08-2023) А не кого не интересует откуда у людей гранаты, это ведь не ... так это же ара у чурок всегда арсенал подобный. вообще охренели за такую мелочь убить готовы,ишь ты смотрите не порадовались за молодых тоже мне рэмбо. потом будет скулить чтобы на зону не уехать животное.

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