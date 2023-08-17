Россиянин по прозвищу Хищник кинул гранату в мужчину за грустное лицо на свадьбе

На данный момент правоохранители разыскивают молодого человека

17 августа 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае после ссоры на свадьбе один из гостей решил подорвать гранатой грустившего мужчину, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Дербентовка. 26-летний гость по прозвищу Хищник решил, что 45-летний мужчина плохо радовался за молодоженов. Произошел конфликт, однако всех удалось успокоить.

"Парень после торжества уехал домой, но уснуть никак не мог, так как все еще кипел от злости. Во втором часу ночи поехал к мужчине и метнул в его дом гранату", – говорится в сообщении.

От взрыва гранаты выбило стекла, повредило забор и стену дома. Хозяин в это время спал и чудом не пострадал.

На данный момент правоохранители разыскивают Хищника.