СМИ: в Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья
Инцидент произошел из-за ссоры на вечеринке
23 июля 2023, 12:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В деревне Бортниково в Клинском районе Подмосковья мужчина взорвал гранату во время застолья. Об этом сообщает газета "Известия".
Инцидент произошел из-за ссоры на вечеринке. По информации издания, погиб один человек и пострадали еще четверо, среди них двое детей.
Сейчас правоохранители выясняют подробности ЧП.
14:22:21 23-07-2023
Вот это я понимаю фейерверк!? Не то что наши пук-пук-пук... пукалки всякие...