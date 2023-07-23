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СМИ: в Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья

Инцидент произошел из-за ссоры на вечеринке

23 июля 2023, 12:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В деревне Бортниково в Клинском районе Подмосковья мужчина взорвал гранату во время застолья. Об этом сообщает газета "Известия".

Инцидент произошел из-за ссоры на вечеринке. По информации издания, погиб один человек и пострадали еще четверо, среди них двое детей.

Сейчас правоохранители выясняют подробности ЧП. 

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

14:22:21 23-07-2023

Вот это я понимаю фейерверк!? Не то что наши пук-пук-пук... пукалки всякие...

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