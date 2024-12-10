Россиянин получил срок за уничтожение агитационных плакатов

Он порвал 13 плакатов с призывами пойти на военную службу

10 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Мужчина порвал плакаты / Фото: t.me/krksledkom

Суд приговорил 39-летнего жителя Красноярского края к трем годам колонии общего режима за уничтожение 13 агитационных плакатов с призывами пойти на военную службу. Об этом сообщает региональный главк СК.

На плакатах была изображена символика ВС РФ, государственный флаг России и георгиевская лента.

"В июне 2024 года житель Железногорска умышленно и целенаправленно уничтожил в общественных местах 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации", – рассказали в ведомстве.

Администрации города был причинен ущерб в размере около 30 тыс. рублей.

Мужчину признали виновным в дискредитации ВС РФ. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.