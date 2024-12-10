Россиянин получил срок за уничтожение агитационных плакатов
Он порвал 13 плакатов с призывами пойти на военную службу
10 декабря 2024, 16:40, ИА Амител
Суд приговорил 39-летнего жителя Красноярского края к трем годам колонии общего режима за уничтожение 13 агитационных плакатов с призывами пойти на военную службу. Об этом сообщает региональный главк СК.
На плакатах была изображена символика ВС РФ, государственный флаг России и георгиевская лента.
"В июне 2024 года житель Железногорска умышленно и целенаправленно уничтожил в общественных местах 13 агитационных плакатов с призывом поступления на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации", – рассказали в ведомстве.
Администрации города был причинен ущерб в размере около 30 тыс. рублей.
Мужчину признали виновным в дискредитации ВС РФ. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
08:55:34 11-12-2024
И ведь поймали