Жителя Алтая осудили за призывы поддержать "проукраинских террористов"

Мужчина создал и администрировал общедоступный Telegram-канал

10 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Оперативное видео / Управление ФСБ по Алтайскому краю

В Алтайском крае 48-летнего жителя приговорили к шести годам лишения свободы за незаконную деятельность террористической направленности, сообщает региональная ФСБ.

"Целенаправленно создал и администрировал общедоступный телеграм-канал, наполняя его антироссийским контентом с целью побудить широкие массы к осуществлению террористической деятельности", – рассказали в ведомстве.

В частности, мужчина призывал к оказанию "ресурсной поддержки проукраинских террористических организаций, запрещенных на территории РФ".

Жителя края осудили за "публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" и "публичное оправдание терроризма". Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Алтайском крае двух мужчин задержали за вербовку граждан в ряды террористов и экстремистов.