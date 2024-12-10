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Жителя Алтая осудили за призывы поддержать "проукраинских террористов"

Мужчина создал и администрировал общедоступный Telegram-канал

10 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Оперативное видео / Управление ФСБ по Алтайскому краю

В Алтайском крае 48-летнего жителя приговорили к шести годам лишения свободы за незаконную деятельность террористической направленности, сообщает региональная ФСБ.

"Целенаправленно создал и администрировал общедоступный телеграм-канал, наполняя его антироссийским контентом с целью побудить широкие массы к осуществлению террористической деятельности", – рассказали в ведомстве.

В частности, мужчина призывал к оказанию "ресурсной поддержки проукраинских террористических организаций, запрещенных на территории РФ".

Жителя края осудили за "публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" и "публичное оправдание терроризма". Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Алтайском крае двух мужчин задержали за вербовку граждан в ряды террористов и экстремистов.

Алтайский край суд украина Терроризм

Комментарии 3

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Гость

13:37:23 10-12-2024

А сколько ещё таких г-нюков на свободе. И здесь в комментариях их хватает с избытком.

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Гость

15:10:57 10-12-2024

мужчина призывал к оказанию "ресурсной поддержки --- вот нахрена ему это надо?

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Соса

19:58:02 10-12-2024

Гость (15:10:57 10-12-2024) мужчина призывал к оказанию "ресурсной поддержки --- вот нах... точно так же как и нога панину нужна

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