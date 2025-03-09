Россиянин попытался купить крипту и потерял полмиллиона рублей

Москвич перевел деньги продавцу в приложении биржи Bybit

09 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Биткоин / Фото: unsplash.com / André François McKenzie

39-летний житель Москвы потерял 500 тысяч рублей, попытавшись приобрести криптовалюту. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit", – рассказал собеседник агентства.

Москвич перевел деньги продавцу, однако после оплаты тот перестал выходить на связь. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году и насчитывает более 40 миллионов пользователей по всему миру. Ее штаб-квартира находится в Дубае.