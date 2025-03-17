Россиянин "раздулся" и едва не умер, сделав на спор две тысячи приседаний

Для полного восстановления работоспособности почек потребуется от трех месяцев до года

17 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Спортсмен / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во Владивостоке госпитализировали мужчину с почечной недостаточностью, после того как он на спор присел две тысячи раз, сообщила Владивостокская клиническая больница № 2 на своей странице во "ВКонтакте".

"После интенсивных приседаний молодой человек почувствовал, что с ним что-то не так. Его ноги начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности. Парень осознал, что шутка обернулась серьезными последствиями. Моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала", – рассказали в медучреждении.

В больнице подчеркнули, что результаты анализов оказались шокирующими и указывали на серьезные проблемы с почками. В частности, уровень креатинина и мочевины оказался значительно выше нормы, а в крови накапливались продукты обмена веществ, что могло привести к необратимым последствиям.