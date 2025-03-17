Россиянин "раздулся" и едва не умер, сделав на спор две тысячи приседаний
Для полного восстановления работоспособности почек потребуется от трех месяцев до года
17 марта 2025, 17:30, ИА Амител
Во Владивостоке госпитализировали мужчину с почечной недостаточностью, после того как он на спор присел две тысячи раз, сообщила Владивостокская клиническая больница № 2 на своей странице во "ВКонтакте".
"После интенсивных приседаний молодой человек почувствовал, что с ним что-то не так. Его ноги начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности. Парень осознал, что шутка обернулась серьезными последствиями. Моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала", – рассказали в медучреждении.
В больнице подчеркнули, что результаты анализов оказались шокирующими и указывали на серьезные проблемы с почками. В частности, уровень креатинина и мочевины оказался значительно выше нормы, а в крови накапливались продукты обмена веществ, что могло привести к необратимым последствиям.
"В результате назначенного лечения острая почечная недостаточность разрешилась без диализа, но дефект остался: функция почек снижена и молодой человек будет находиться на учете до полного восстановления, на это требуется от трех месяцев до года", – отметили в больнице.
17:36:24 17-03-2025
Победил ?
17:47:34 17-03-2025
А как он это сделал?
18:59:54 17-03-2025
Гость (17:47:34 17-03-2025) А как он это сделал? ... Скорее всего за деньги..
19:17:40 17-03-2025
Гость (17:47:34 17-03-2025) А как он это сделал? ... одно из.
или терпел боль или пил обезболивающее и не чувствуя боли делал спор.
18:16:27 17-03-2025
После второй прививки от ковида двое суток не мог сходить по маленькому. Тож опухать начал
21:44:55 17-03-2025
Чем-то он закинулся, отрубившим болевые.
Явно не фрикадельками.
06:48:28 18-03-2025
Musik (21:44:55 17-03-2025) Чем-то он закинулся, отрубившим болевые. Явно не фрикаде... "безобидный" протеинчик в конских дозировках ещё никого до хорошего не доводил
10:22:39 18-03-2025
Элен без ребят (06:48:28 18-03-2025) "безобидный" протеинчик в конских дозировках ещё никого до х... Камешки в почках и печени вероятно от протеина видел. Так что да, возможны чудеса.
06:50:38 18-03-2025
На что хоть спорил то? Стоило оно того или нет?
06:52:03 18-03-2025
почки- не печень, они никогда не восстановятся полностью и их функция всегда будет снижена.
а из статьи получается, что можно творить любую дичь с организмом и тебе за это ничего не будет, по большому счету. неа, это так, к сожалению, не работает.