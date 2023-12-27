Россиянин решил погасить микрозаймы, устроился на работу и случайно сжег 34 авто

Неоднократно судимому мужчине снова грозит колония

27 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр: SHOT

39-летний житель Читы устроился сторожем на стоянку, чтобы погасить 40-тысячный долг по микрозаймам, но случайно сжег 34 автомобиля.

"Он покурил и спалил весь автобокс с 34 авто на 50 млн рублей", – пишет SHOT.

Мужчину задержали. Ранее его уже неоднократно судили за кражи, драку и грабеж. Теперь ему снова грозит колония.