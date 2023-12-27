Россиянин решил погасить микрозаймы, устроился на работу и случайно сжег 34 авто
Неоднократно судимому мужчине снова грозит колония
27 декабря 2023, 10:45, ИА Амител
Кадр: SHOT
39-летний житель Читы устроился сторожем на стоянку, чтобы погасить 40-тысячный долг по микрозаймам, но случайно сжег 34 автомобиля.
"Он покурил и спалил весь автобокс с 34 авто на 50 млн рублей", – пишет SHOT.
Мужчину задержали. Ранее его уже неоднократно судили за кражи, драку и грабеж. Теперь ему снова грозит колония.
13:00:41 27-12-2023
Покурил мужик.
14:22:11 27-12-2023
Бросайте курить, наркоманы
15:23:52 27-12-2023
а сажать то его зачем? чтоб владельцы авто не расправились ?
16:43:18 27-12-2023
Следствие конечно установит, но, что-то подсказывает, чтотего назначили виновным.