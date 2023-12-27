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Россиянин решил погасить микрозаймы, устроился на работу и случайно сжег 34 авто

Неоднократно судимому мужчине снова грозит колония

27 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр: SHOT
Кадр: SHOT

39-летний житель Читы устроился сторожем на стоянку, чтобы погасить 40-тысячный долг по микрозаймам, но случайно сжег 34 автомобиля.

"Он покурил и спалил весь автобокс с 34 авто на 50 млн рублей", – пишет SHOT.

Мужчину задержали. Ранее его уже неоднократно судили за кражи, драку и грабеж. Теперь ему снова грозит колония.

Фото: pxhere.com

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Комментарии 4

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Гость

13:00:41 27-12-2023

Покурил мужик.

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Гость

14:22:11 27-12-2023

Бросайте курить, наркоманы

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Гость

15:23:52 27-12-2023

а сажать то его зачем? чтоб владельцы авто не расправились ?

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Алексей

16:43:18 27-12-2023

Следствие конечно установит, но, что-то подсказывает, чтотего назначили виновным.

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