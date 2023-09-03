Бомж-рецидивист в Барнауле сжег машину возлюбленной, потому что его отшили

Женщина не захотела продолжать отношения с тем, кто ведет антисоциальный образ жизни

03 сентября 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

34-летний бомж-рецидивист в Барнауле спалил автомобиль бывшей. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчина был много раз судим: разбой, наркотики, пьяная езда. На воле нашел любовь, но вернулся к антисоциальному образу жизни. Женщина терпеть не стала, прогнала, не шла на контакт и запрещала видеться с детьми.

Разгневанный бездомный отомстил: ночью облил машину экс-возлюбленной горючей жидкостью и поджег. Повреждения, нанесенные иномарке, оценили в 400 тысяч рублей.



Полицейские нашли мстителя, он отправился под стражу – дожидаться еще одной судимости в свою коллекцию.