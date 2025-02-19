НОВОСТИПроисшествия

Россиянин сломал руку парикмахерше из-за хорошей прически жены

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

19 февраля 2025, 16:40, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Севастополе 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на стилиста и нанес ей травмы средней тяжести, сообщает в своем Telegram-канале городская полиция.

"Мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Ее восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес стилистки и отправился к ней домой", – рассказали в ведомстве.

Севастополец вывернул женщине руку с такой силой, что произошло несколько переломов. По заключению эксперта, пострадавшая получила травмы средней тяжести. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Нападения на людей

Комментарии 7

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Гость

16:58:56 19-02-2025

Крым - полуостров контрастов.

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Коль

17:02:52 19-02-2025

Какие три. Лет десять козлу.

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гость

17:42:59 19-02-2025

Три года за профессиональную инвалидность, даже не смешно. Как ей теперь работать, если в руке несколько переломов? На лечение с него ничего не получишь, больше пропивает, чем зарабатывает. Так пусть лучше в зоне работает, женщины вокруг него целее будут.

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Гость

19:00:29 19-02-2025

Силушки в избытке, как и " храбрости" с женщиной воевать, может, уже его отправить на СВО, чего зря такие качества пропадают? Пусть там снаряды подносит, окопы роет, глядишь, и спесь сойдёт.

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Гость

22:44:22 19-02-2025

Нечего в парикмахерские ходить? Для чего она туда пошла? Мужу рога решила наставить?

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Гость

22:54:59 19-02-2025

По любому от стоимости "красоты" обалдел. Сейчас все эти когтеточки и прочие волосострижки деньги дерут несоразмерные их услугам. И жене - растратчице скорее всего фонарь под глазом засветил с расстройства.

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Гость

09:37:11 20-02-2025

В Севастополе 31-летний --- так там он легко может искупить

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