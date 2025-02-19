Россиянин сломал руку парикмахерше из-за хорошей прически жены

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

19 февраля 2025, 16:40, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Севастополе 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на стилиста и нанес ей травмы средней тяжести, сообщает в своем Telegram-канале городская полиция.

"Мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Ее восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес стилистки и отправился к ней домой", – рассказали в ведомстве.

Севастополец вывернул женщине руку с такой силой, что произошло несколько переломов. По заключению эксперта, пострадавшая получила травмы средней тяжести. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.