Россиянин сломал руку парикмахерше из-за хорошей прически жены
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
19 февраля 2025, 16:40, ИА Амител
В Севастополе 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на стилиста и нанес ей травмы средней тяжести, сообщает в своем Telegram-канале городская полиция.
"Мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Ее восторга муж не разделил – новая укладка возлюбленной ему совсем не понравилась. Тогда выпивший мужчина выяснил адрес стилистки и отправился к ней домой", – рассказали в ведомстве.
Севастополец вывернул женщине руку с такой силой, что произошло несколько переломов. По заключению эксперта, пострадавшая получила травмы средней тяжести. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
16:58:56 19-02-2025
Крым - полуостров контрастов.
17:02:52 19-02-2025
Какие три. Лет десять козлу.
17:42:59 19-02-2025
Три года за профессиональную инвалидность, даже не смешно. Как ей теперь работать, если в руке несколько переломов? На лечение с него ничего не получишь, больше пропивает, чем зарабатывает. Так пусть лучше в зоне работает, женщины вокруг него целее будут.
19:00:29 19-02-2025
Силушки в избытке, как и " храбрости" с женщиной воевать, может, уже его отправить на СВО, чего зря такие качества пропадают? Пусть там снаряды подносит, окопы роет, глядишь, и спесь сойдёт.
22:44:22 19-02-2025
Нечего в парикмахерские ходить? Для чего она туда пошла? Мужу рога решила наставить?
22:54:59 19-02-2025
По любому от стоимости "красоты" обалдел. Сейчас все эти когтеточки и прочие волосострижки деньги дерут несоразмерные их услугам. И жене - растратчице скорее всего фонарь под глазом засветил с расстройства.
09:37:11 20-02-2025
В Севастополе 31-летний --- так там он легко может искупить