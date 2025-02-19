В Москве супруги подрались из-за бутылки пива и оказались в больнице

Женщина решила выпить, но в итоге получила серьезные травмы

19 февраля 2025, 15:32, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Москве супруги подрались из-за пива. Как сообщает Telegram-канал Shot, пара не смогла поделить бутылку – в результате пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

По информации канала, 40-летний копирайтер и его 31-летняя жена-предпринимательница переехали в столицу из Уфы. Они сняли квартиру в Митино: женщина торговала косметикой через интернет, а ее муж стал подрабатывать монтажом электропроводки.

Накануне уроженка Уфы захотела выпить пива, но мужчина внезапно решил отобрать у нее бутылку. Женщина вцепилась в бутылку и ударила ею мужа. Тот дал сдачи, и завязалась драка.

После конфликта пара попала в больницу. У мужчины диагностировали рану головы, а у женщины – черепно-мозговую травму, а также ушибы на лице, голове и руках. В отношении мужчины проводят проверку.