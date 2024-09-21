Россиянин сломал жене нос и сбросил ее с пятого этажа на глазах у маленькой дочери
Мужчину заключили под стражу
21 сентября 2024, 11:47, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Житель Уфы избил супругу и сбросил ее из окна пятого этажа, сообщает Mash Batash.
Со слов старшей дочери пары, родители прожили в браке 26 лет. Они постоянно ругались, а мать неоднократно писала заявления в полицию за побои, но потом всегда забирала.
13 июля женщина пришла домой с четырехлетней дочерью. Пьяный муж набросился на супругу с кулаками, сломав ей нос. А когда она потеряла сознание, он выбросил ее из окна. Восемь дней потерпевшая в реанимации без сознания, после чего скончалась.
Старшая дочь взяла сестру под опеку. Их отец находится в СИЗО.
12:07:41 21-09-2024
Они постоянно ругались, а мать неоднократно писала заявления в полицию за побои,----- ну правильно! А потом, вместо того, чтобы бежать без оглядки от такого урода, она зачем то на старости лет родила еще одну!(
12:17:04 21-09-2024
Все правильно: бьет - значит любит, убил - значит сильно любил.
15:11:31 21-09-2024
Ну, понятно "бабы-дуры" подают заявление с фактом преступления и забирают (возможно под угрозой преступника-мужа, часто по просьбе или принуждению правоохранителей - это тоже преступления) Жена выполняет роль судьи - "помиловать! - стучит молоточком" и правоохранители аннулируют преступление, за которое преступник должен нести наказание, представляя опасность окружающим - странно всё это.
21:51:20 21-09-2024
Гость (15:11:31 21-09-2024) Ну, понятно "бабы-дуры" подают заявление с фактом преступлен... Все просто большинство баб с маленькими детьми боятся остаться одни, потому-что никому не нужны.
Тут вопрос к ментам, сколько это будет продолжаться, когда уже перестанут отговариватся мол убьют тогда приходите.
Звонишь 112 жалуешься скажем на соседа, приезжают (если приезжают) им не открывают и они уезжают мол а чо мы можем.
За то когда какой нибудь чебурашка покалечит ментошку или что по хуже так сразу чуть ли не собр окупирует квартиру, выломают дверь и в наручники.\\
А тут подумаешь семейные разборки пьяное быдло возомнивший себя королем избил жену, скинул с 5 этажа зная что без шансов о детях не подумал, а теперь будет на нарах хныкать так как 20-ку сидеть никто не хочет.
И еще хватит наглости давить на жалость мол маленький ребенок и о чудо наш гуманный суд даст меньше меньшего.
Даже если его жена пилила по любому поводу это не повод было сбрасывать с 5 этажа.
Падун замочил свою жену а на суде хныкал как девочка осознав что станет либо чей то либо общей подружкой.
Но вопрос к мужикам это ж на сколько надо разозлиться чтобы пойти на преступление (на убийство) не ужели не понимаете что за все отвечать.
Этому быдлану так же бы не понравилось если бы ему разбили жевало и сбросили с 5 этажа как Игоря Сорина.
15:28:51 21-09-2024
Любовь 💘
16:51:29 21-09-2024
Любят русские бабы выбирать для семейной жизни маргиналов, зеков. Прям аж чешется на них.
17:46:20 21-09-2024
Традиционные ценности! Бей бабу молотом, будет баба золотом!
21:37:30 21-09-2024
мать неоднократно писала заявления в полицию за побои, но потом всегда забирала.
Под суд тех кто возвращал ей заявление. А по существу "Ка же надоели эти бытовые выдумки, что заявление можно забрать".
07:51:01 22-09-2024
А почему у ВСЕХ владельцев собак бойцовской породы такие пропитые рожи?
17:11:31 22-09-2024
Смотрели фильм про Уфу? Та пацаны и чушпаны не извиняются.