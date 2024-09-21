Россиянин сломал жене нос и сбросил ее с пятого этажа на глазах у маленькой дочери

Мужчину заключили под стражу

21 сентября 2024, 11:47, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Житель Уфы избил супругу и сбросил ее из окна пятого этажа, сообщает Mash Batash.

Со слов старшей дочери пары, родители прожили в браке 26 лет. Они постоянно ругались, а мать неоднократно писала заявления в полицию за побои, но потом всегда забирала.

13 июля женщина пришла домой с четырехлетней дочерью. Пьяный муж набросился на супругу с кулаками, сломав ей нос. А когда она потеряла сознание, он выбросил ее из окна. Восемь дней потерпевшая в реанимации без сознания, после чего скончалась.

Старшая дочь взяла сестру под опеку. Их отец находится в СИЗО.