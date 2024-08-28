Соседи рассказали о семье барнаульца, сбросившего жену и ребенка из окна
Пару описывают как спокойную и тихую
28 августа 2024, 08:47, ИА Амител
Соседи мужчины, который выбросил свою жену и ребенка с 16-го этажа жилого комплекса "Лефортово парк", рассказали, что слышали шум и крики в день трагедии. Об этом сообщает "АиФ".
Утром 25 августа в квартире этой семьи был слышен шум. Сосед Камиль Абсалдинов рассказал, что на улице он услышал звук разбившегося стекла. А затем увидел, как из окна полетела посуда и другие предметы. Мужчина подумал, что это просто бытовая ссора, и закрыл окно. Затем он услышал крики.
Момент, когда женщина и ребенок упали, он не видел. Он даже не мог предположить, что такое может произойти. Как только все поняли, что случилось, отец Камиля Абсалдинова вызвал полицию.
Соседи описали пару Липатовых как тихих и спокойных людей. Женщину часто видели на улице с коляской, а мужчина производил впечатление уравновешенного и вежливого семьянина. Никто никогда не замечал, чтобы он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Напомним, что днем 25 августа в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в московском ЖК "Лефортово парк" неизвестный выбросил из окна свою жену и маленького ребенка, а после продолжил выкидывать вещи.
Подозреваемый – 39-летний сотрудник Центробанка Александр Липатов. Погибшие – его 30-летняя жена Милена и их маленький ребенок.
09:44:35 28-08-2024
Почему везде пишут, что он их выбросил? Есть какие то подтверждения этого?
Свидетелей этого нет, записей тоже. Он сам был невменяем.
На чём основываются эти обвинения?
09:49:21 28-08-2024
То менеджер, то с весны не работает. То 30 лет жене, то 36. И ребенку то год, то 2.
10:07:32 28-08-2024
Он выбросил вещи в окно, а в них был ребёнок. А она выпрыгнула в след за ребёнком. Есть ещё версии?
10:27:11 28-08-2024
В Сбере работал недолго после института, потом в Маськву подался. Крыша от нагрузки может поехать, да....
11:27:04 28-08-2024
А может тест ДНК сделал и крыша поехала.
11:38:08 28-08-2024
реально если он их не выкидывал
13:28:11 28-08-2024
Он вещи выкидывал? Выкидывал факт. А значит и их заодно выкинул. И сожрав таблеток под дурика закосил. Вы думаете почему он долго ментам не открывал? А чтобы таблетки действовать начали, чтоб анализ показал лекарства в крови. Он сейчас полечится года два и выйдет на свободу как ни в чем не бывало. А так бы 25 лет получил строгача