Соседи рассказали о семье барнаульца, сбросившего жену и ребенка из окна

Пару описывают как спокойную и тихую

28 августа 2024, 08:47, ИА Амител

Александр Липатов / Фото: Mash

Соседи мужчины, который выбросил свою жену и ребенка с 16-го этажа жилого комплекса "Лефортово парк", рассказали, что слышали шум и крики в день трагедии. Об этом сообщает "АиФ".

Утром 25 августа в квартире этой семьи был слышен шум. Сосед Камиль Абсалдинов рассказал, что на улице он услышал звук разбившегося стекла. А затем увидел, как из окна полетела посуда и другие предметы. Мужчина подумал, что это просто бытовая ссора, и закрыл окно. Затем он услышал крики.

Момент, когда женщина и ребенок упали, он не видел. Он даже не мог предположить, что такое может произойти. Как только все поняли, что случилось, отец Камиля Абсалдинова вызвал полицию.

Соседи описали пару Липатовых как тихих и спокойных людей. Женщину часто видели на улице с коляской, а мужчина производил впечатление уравновешенного и вежливого семьянина. Никто никогда не замечал, чтобы он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Напомним, что днем 25 августа в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в московском ЖК "Лефортово парк" неизвестный выбросил из окна свою жену и маленького ребенка, а после продолжил выкидывать вещи.



Подозреваемый – 39-летний сотрудник Центробанка Александр Липатов. Погибшие – его 30-летняя жена Милена и их маленький ребенок.