НОВОСТИПроисшествия

Россиянин умер после поездки на электросамокате

Мужчина получил травму не совместимую с жизнью

02 июля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Житель Нижневартовска умер после поездки на электросамокате. Информация об этом появилась в местных социальных сетях.

Сообщается, что горожанин ехал на самокате, не справился с управлением, врезался в ограждение, упал и сломал шею.

Травма оказалась очень серьезной, медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

Происшествия

Комментарии 4

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Элен без ребят

20:25:12 02-07-2023

кровь в жилах стынет, когда вижу бухих дебилов- самокатчиков, гоняющих по Ленинскому и Строителей.

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Гость

10:11:04 03-07-2023

Элен без ребят (20:25:12 02-07-2023) кровь в жилах стынет, когда вижу бухих дебилов- самокатчиков... Кстати да, непонятно, почему всё это пьяное отребье так тянет покататься...

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Гость

10:25:40 03-07-2023

Гость (10:11:04 03-07-2023) Кстати да, непонятно, почему всё это пьяное отребье так тяне... Выпей и поймешь...

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Гость

10:38:07 03-07-2023

Гость (10:11:04 03-07-2023) Кстати да, непонятно, почему всё это пьяное отребье так тяне... о, эффективые госслужащие на работу вышли, штаны протирать!

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