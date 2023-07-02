Россиянин умер после поездки на электросамокате

Мужчина получил травму не совместимую с жизнью

02 июля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Нижневартовска умер после поездки на электросамокате. Информация об этом появилась в местных социальных сетях.

Сообщается, что горожанин ехал на самокате, не справился с управлением, врезался в ограждение, упал и сломал шею.

Травма оказалась очень серьезной, медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.