Россиянин умер после поездки на электросамокате
Мужчина получил травму не совместимую с жизнью
02 июля 2023, 18:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Житель Нижневартовска умер после поездки на электросамокате. Информация об этом появилась в местных социальных сетях.
Сообщается, что горожанин ехал на самокате, не справился с управлением, врезался в ограждение, упал и сломал шею.
Травма оказалась очень серьезной, медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.
20:25:12 02-07-2023
кровь в жилах стынет, когда вижу бухих дебилов- самокатчиков, гоняющих по Ленинскому и Строителей.
10:11:04 03-07-2023
Элен без ребят (20:25:12 02-07-2023) кровь в жилах стынет, когда вижу бухих дебилов- самокатчиков... Кстати да, непонятно, почему всё это пьяное отребье так тянет покататься...
10:25:40 03-07-2023
Гость (10:11:04 03-07-2023) Кстати да, непонятно, почему всё это пьяное отребье так тяне... Выпей и поймешь...
10:38:07 03-07-2023
Гость (10:11:04 03-07-2023) Кстати да, непонятно, почему всё это пьяное отребье так тяне... о, эффективые госслужащие на работу вышли, штаны протирать!