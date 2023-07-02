Дерево рухнуло на детскую площадку в Барнауле

Завалившийся ствол перекрыл часть пешеходной дорожки

02 июля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском дворе упало огромное дерево. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, все произошло во дворе на Суворова, 10. Большое дерево здесь рухнуло прямо на детскую площадку. Упавший ствол перекрыл проход по пешеходной дорожке.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Во время падения на площадке не было детей.