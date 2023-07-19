Россиянин во время скандала с женой проломил голову своей маленькой дочери
Девочку госпитализировали
19 июля 2023, 09:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Челябинской области отец проломил голову маленькой дочери во время ссоры с женой, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла 15 июля. По данным источника издания, мужчина, работающий ремонтником вагонов, хотел ударить супругу, но в итоге досталось малышке.
Ребенка доставили в районную больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом теменной кости справа. Теперь полиция разбирается в произошедшем.
Ранее 20-летний житель Иркутска задушил годовалого сына возлюбленной.
10:56:11 19-07-2023
Мамашка дочкой прикрывалась ?
11:10:13 19-07-2023
Гость (10:56:11 19-07-2023) Мамашка дочкой прикрывалась ?... И опять виноваты все, кроме преступника. Он, конечно, совершенно ни при чем. Вы не волнуйтесь так, у нас и за смерть дают полтора условно. А тут всего-то кости черепа проломил. Да еще и будущей бабе, даже не мальчику. Наградят и отпустят.
11:30:56 19-07-2023
виновен ребенок умудрился родиться и попасться под руку
12:49:21 19-07-2023
Мамашка дочкой прикрывалась ?---- да однозначно. Сажать обоих, так как оба, каждый со своей стороны, создали ситуации, угрожающие жизни ребенка.