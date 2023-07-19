Россиянин во время скандала с женой проломил голову своей маленькой дочери

Девочку госпитализировали

19 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Челябинской области отец проломил голову маленькой дочери во время ссоры с женой, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 15 июля. По данным источника издания, мужчина, работающий ремонтником вагонов, хотел ударить супругу, но в итоге досталось малышке.

Ребенка доставили в районную больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом теменной кости справа. Теперь полиция разбирается в произошедшем.

Ранее 20-летний житель Иркутска задушил годовалого сына возлюбленной.