20-летний сибиряк задушил годовалого сына возлюбленной из-за плача

Правоохранители возбудили уголовное дело

13 июля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

20-летний житель Иркутска задушил годовалого сына возлюбленной из-за плача, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия случилась 10 июля в поселке Куйтун. На следующий день судмедэкспреты установили, что малыш скончался не от естественных причин и полицейские взялись за поиски злоумышленника. В тот же день задержали сожителя матери ребенка. Он рассказал, что совершил убийство, поскольку малыш плакал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинской области нашли мертвой пропавшую 11-летнюю девочку. Оказалось, что в поисках школьницы участвовал ее убийца.