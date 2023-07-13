20-летний сибиряк задушил годовалого сына возлюбленной из-за плача
Правоохранители возбудили уголовное дело
13 июля 2023, 15:10, ИА Амител
Фото: amic.ru
20-летний житель Иркутска задушил годовалого сына возлюбленной из-за плача, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Трагедия случилась 10 июля в поселке Куйтун. На следующий день судмедэкспреты установили, что малыш скончался не от естественных причин и полицейские взялись за поиски злоумышленника. В тот же день задержали сожителя матери ребенка. Он рассказал, что совершил убийство, поскольку малыш плакал.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Челябинской области нашли мертвой пропавшую 11-летнюю девочку. Оказалось, что в поисках школьницы участвовал ее убийца.
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