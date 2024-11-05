Россиянин во время ссоры с женой облил ее бензином и поджег

Пострадавшая скончалась в реанимации

05 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Подмосковье мужчина сжег супругу заживо. Женщина умерла в больнице, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.

3 ноября в общежитии подмосковного Ногинска супруги поссорились из-за бытового вопроса. 33-летний подозреваемый облил жену бензином, а затем поджег. Женщину госпитализировали в реанимацию с ожогами всего тела. Однако врачи не смогли ее спасти. Пострадавшая скончалась в больнице.

Задержанного россиянина подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Следствие намерено ходатайствовать перед городским судом о его заключении под стражу.