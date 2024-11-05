Россиянин во время ссоры с женой облил ее бензином и поджег
Пострадавшая скончалась в реанимации
05 ноября 2024, 17:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Подмосковье мужчина сжег супругу заживо. Женщина умерла в больнице, сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.
3 ноября в общежитии подмосковного Ногинска супруги поссорились из-за бытового вопроса. 33-летний подозреваемый облил жену бензином, а затем поджег. Женщину госпитализировали в реанимацию с ожогами всего тела. Однако врачи не смогли ее спасти. Пострадавшая скончалась в больнице.
Задержанного россиянина подозревают в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Следствие намерено ходатайствовать перед городским судом о его заключении под стражу.
17:37:23 05-11-2024
Прости, любимая, так получилось.
19:08:29 05-11-2024
"Любовная лодка разбилась о быт". От достойной жизни так не свирепеют! Поимело бы это ввиду государство, не обрекало бы массы на отчаянный поиск средств к существованию, при котором народу не до культуры и не до гуманистических норм - авось бы тогда и психопатов поубавилось...
20:20:17 05-11-2024
Гость (19:08:29 05-11-2024) "Любовная лодка разбилась о быт". От достойной жизни так не ... Может и так. Только и в хорошие времена хватает плохих людей, как и в плохие времена люди остаются нормальными.
22:47:32 05-11-2024
Этого гражданина тоже облить бенз и поджечь . Пусть на своей шкуре почувствует.