Житель Алтайского края убил супругу за отказ покупать ему алкоголь
Мужчина придавил ее мебелью, а затем поджег дом
01 ноября 2024, 17:45, ИА Амител
Перед судом предстанет житель Егорьевского района, который убил жену и поджег дом. Об этом сообщает алтайский Следком.
По данным следствия, в день происшествия супруги распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина попросил сходить жену за добавкой, однако та отказалась. Из-за этого пара начала ссориться.
Обвиняемый снял со стены кухонный шкаф и кинул в супругу, попав ей в голову. Женщина упала и потеряла сознание. После этого мужчина придавил жену мебелью, чтобы она не поднялась. Затем вышел из дома, облил здание бензином и поджег.
Сельчанин пытался сымитировать убийство как несчастный случай в результате пожара, однако уйти от ответственности ему не удалось.
Мужчине предъявили обвинение по двум статьям – убийство и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Материалы уголовного дела переданы в суд.
18:03:22 01-11-2024
Бабёшка поверила в себя
18:19:02 01-11-2024
зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и написала заявление в полицию
19:00:32 01-11-2024
Гость (18:19:02 01-11-2024) зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и н... в день происшествия супруги распивали спиртное.
22:48:20 01-11-2024
Гость (18:19:02 01-11-2024) зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и н... Ты опытная однако
06:13:27 02-11-2024
Гость (18:19:02 01-11-2024) зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и н... А любовь! Полюбишь и козла, бьет значит любит,помните
21:07:23 01-11-2024
Он дождался когда противник ослабнет, а потом придавил.
22:44:48 01-11-2024
Как знакомо...
Простить и помиловать.