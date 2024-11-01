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Житель Алтайского края убил супругу за отказ покупать ему алкоголь

Мужчина придавил ее мебелью, а затем поджег дом

01 ноября 2024, 17:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru
Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Перед судом предстанет житель Егорьевского района, который убил жену и поджег дом. Об этом сообщает алтайский Следком.

По данным следствия, в день происшествия супруги распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина попросил сходить жену за добавкой, однако та отказалась. Из-за этого пара начала ссориться.

Обвиняемый снял со стены кухонный шкаф и кинул в супругу, попав ей в голову. Женщина упала и потеряла сознание. После этого мужчина придавил жену мебелью, чтобы она не поднялась. Затем вышел из дома, облил здание бензином и поджег.

Сельчанин пытался сымитировать убийство как несчастный случай в результате пожара, однако уйти от ответственности ему не удалось.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям – убийство и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Криминал

Комментарии 7

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Гость

18:03:22 01-11-2024

Бабёшка поверила в себя

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Гость

18:19:02 01-11-2024

зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и написала заявление в полицию

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Жора

19:00:32 01-11-2024

Гость (18:19:02 01-11-2024) зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и н... в день происшествия супруги распивали спиртное.

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Гость

22:48:20 01-11-2024

Гость (18:19:02 01-11-2024) зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и н... Ты опытная однако

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ВВП

06:13:27 02-11-2024

Гость (18:19:02 01-11-2024) зачем с ним жила-то? только вякнул - сразу замки сменила и н... А любовь! Полюбишь и козла, бьет значит любит,помните

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Гость

21:07:23 01-11-2024

Он дождался когда противник ослабнет, а потом придавил.

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Musik

22:44:48 01-11-2024

Как знакомо...
Простить и помиловать.

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