Житель Алтайского края убил супругу за отказ покупать ему алкоголь

Мужчина придавил ее мебелью, а затем поджег дом

01 ноября 2024, 17:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

Перед судом предстанет житель Егорьевского района, который убил жену и поджег дом. Об этом сообщает алтайский Следком.

По данным следствия, в день происшествия супруги распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, мужчина попросил сходить жену за добавкой, однако та отказалась. Из-за этого пара начала ссориться.

Обвиняемый снял со стены кухонный шкаф и кинул в супругу, попав ей в голову. Женщина упала и потеряла сознание. После этого мужчина придавил жену мебелью, чтобы она не поднялась. Затем вышел из дома, облил здание бензином и поджег.

Сельчанин пытался сымитировать убийство как несчастный случай в результате пожара, однако уйти от ответственности ему не удалось.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям – убийство и умышленное уничтожение имущества путем поджога. Материалы уголовного дела переданы в суд.