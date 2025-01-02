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Россиянин выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Обладатель главного приза купил билет на сайте "Столото"

02 января 2025, 12:55, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Житель Сахалина выиграл в лотерее "Русское лото" 1 млрд рублей, пишет РБК

Имя победителя пока не раскрывается. Известно лишь, что он купил билет на сайте "Столото". Это четвертый человек, который смог получить такой выигрыш в России.

Всего в розыгрыше "Новогодний миллиард" разыграли 3,65 млрд рублей: 90 человек получили более чем по 1 млн рублей, а 81 россиянин – по 123,4 тысячи. Выигрышными стали почти 12 млн лотерейных билетов.

По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу и с него нужно заплатить налог, который на сумму более 5 млн рублей составляет 15%.

Выигрыши меньше четырех тысяч сборами не облагаются.

Россия День Победы

Комментарии 21

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Гость

13:00:51 02-01-2025

Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.

Как по мне, не дай бог выиграть миллиард - в лес вывезут моментально

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Гость

15:06:07 02-01-2025

Гость (13:00:51 02-01-2025) Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.Как... Да не особо судьба, читал про одного, купил пару квартир сдает, сам пьет и не с кем не общается. Всё

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Гость

15:11:50 02-01-2025

Гость (13:00:51 02-01-2025) Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.Как... Продолжу, так если выиграл, надо бежать в охранное агентство и охрану заказывать, там в Москву ехать, забирать, квартиру покупать в элитном районе, и пока отсиживаться там, а не на условный поток возвращатся...

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Паша

15:21:31 02-01-2025

Гость (13:00:51 02-01-2025) Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.Как... это если не хвастаться на каждом шагу как некоторые любят понтануться.
дорогими машинами квартирами дворцами цацками и тд

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Russkiy

13:31:04 02-01-2025

Реклама лотереи, чтобы покупали

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Гость

13:35:39 02-01-2025

будьте честными до конца...ундицилион миллярдов золотов-брилянтов и коня в придачу он выиграл

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Гость

13:52:15 02-01-2025

Да-да, мы все верим, что кто-то выиграл миллиард

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Гость

14:14:43 02-01-2025

Пусть частичку пожертвует на больных детей😊

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Гость

15:33:00 02-01-2025

Гость (14:14:43 02-01-2025) Пусть частичку пожертвует на больных детей😊... Правильно, делиться надо. 😘 А кто такой злой минусует всем, с похмелья? 😂

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Гость

17:06:02 02-01-2025

Гость (15:33:00 02-01-2025) Правильно, делиться надо. 😘 А кто такой злой минусует всем,... Это тело еще спать не ложилось! Вот и минусует..

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Гость

16:54:27 03-01-2025

Гость (14:14:43 02-01-2025) Пусть частичку пожертвует на больных детей😊...
А вот и первые попрошайки подтянулись!

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Гость из будущего

14:32:45 02-01-2025

Верим-верим

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Гость

15:21:04 02-01-2025

Ну Во-первых на радостях пусть не забудет ндфл заплатить - 35 процентов.. И решив свои проблемы и вопросы, следует помочь тем кто нуждается в помощи.
В противном случае все уйдёт как песок сквозь пальцы

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Гость

17:59:27 02-01-2025

Гость (15:21:04 02-01-2025) Ну Во-первых на радостях пусть не забудет ндфл заплатить - 3... А в статье про 15% налога.

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Гость

16:13:25 02-01-2025

на вклад по 20%, и вот вам 200 млн в год, или 17 млн в месяц, и бизнеса не надо никакого )

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Гость

00:19:32 03-01-2025

Весьма сомнительно, чтобы какой-нибудь рядовой "босяк" мог выиграть (и уж тем паче реально получить!) аж целый МЛРД...
Олигарх, небось, по сговору с "лотошниками" организовал "выигрыш", сохранил инкогнито и отмыл криминальное бабло!?

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Гость

08:21:20 03-01-2025

Сейчас тоже окажется что с карабаха. Дальний родственник директора по фамилии .....оян

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Гость

14:42:06 03-01-2025

Промелькнуло, что выигравшего попросили пожертвовать остатки после налога в пользу СВО. Можно это считать несколько продвинутой рекламой лото. И еще интересно, сколько наших чиновников и олигархов уже пожертвовали на святое дело своих кровно заработанных?

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Гость

12:04:41 04-01-2025

Гость (14:42:06 03-01-2025) Промелькнуло, что выигравшего попросили пожертвовать остатки... Правильно. Пусть вон Миллер свою хотя бы месячную ЗП отдаст!!!

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Гость

11:08:51 04-01-2025

Прочитал на каком-то сайте,какой-то дядька из "ветеранов России попросил передать весь выигрышь на сво,в свою очередь пообещал 100%проследить что деньги дошли до назначения))))

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Гость

06:06:56 05-01-2025

Ой и лохотрон , как в 90 разводили народ так и разводят подставные победители, и один сплошной тетр и цирк для народа , противно уже смотреть на этот телефизионый балаган дурят народ как могут, заполни труженник, БАЕСПЛАТНЫЙ СЫР ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!!!! остальное обман

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