Россиянин выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Обладатель главного приза купил билет на сайте "Столото"

02 января 2025, 12:55, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Житель Сахалина выиграл в лотерее "Русское лото" 1 млрд рублей, пишет РБК.

Имя победителя пока не раскрывается. Известно лишь, что он купил билет на сайте "Столото". Это четвертый человек, который смог получить такой выигрыш в России.

Всего в розыгрыше "Новогодний миллиард" разыграли 3,65 млрд рублей: 90 человек получили более чем по 1 млн рублей, а 81 россиянин – по 123,4 тысячи. Выигрышными стали почти 12 млн лотерейных билетов.

По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу и с него нужно заплатить налог, который на сумму более 5 млн рублей составляет 15%.

Выигрыши меньше четырех тысяч сборами не облагаются.