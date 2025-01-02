Россиянин выиграл в лотерею 1 млрд рублей
Обладатель главного приза купил билет на сайте "Столото"
02 января 2025, 12:55, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Житель Сахалина выиграл в лотерее "Русское лото" 1 млрд рублей, пишет РБК.
Имя победителя пока не раскрывается. Известно лишь, что он купил билет на сайте "Столото". Это четвертый человек, который смог получить такой выигрыш в России.
Всего в розыгрыше "Новогодний миллиард" разыграли 3,65 млрд рублей: 90 человек получили более чем по 1 млн рублей, а 81 россиянин – по 123,4 тысячи. Выигрышными стали почти 12 млн лотерейных билетов.
По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу и с него нужно заплатить налог, который на сумму более 5 млн рублей составляет 15%.
Выигрыши меньше четырех тысяч сборами не облагаются.
13:00:51 02-01-2025
Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.
Как по мне, не дай бог выиграть миллиард - в лес вывезут моментально
15:06:07 02-01-2025
Гость (13:00:51 02-01-2025) Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.Как... Да не особо судьба, читал про одного, купил пару квартир сдает, сам пьет и не с кем не общается. Всё
15:11:50 02-01-2025
Гость (13:00:51 02-01-2025) Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.Как... Продолжу, так если выиграл, надо бежать в охранное агентство и охрану заказывать, там в Москву ехать, забирать, квартиру покупать в элитном районе, и пока отсиживаться там, а не на условный поток возвращатся...
15:21:31 02-01-2025
Гость (13:00:51 02-01-2025) Интересно, какова судьба предыдущих миллиардеров.Как... это если не хвастаться на каждом шагу как некоторые любят понтануться.
дорогими машинами квартирами дворцами цацками и тд
13:31:04 02-01-2025
Реклама лотереи, чтобы покупали
13:35:39 02-01-2025
будьте честными до конца...ундицилион миллярдов золотов-брилянтов и коня в придачу он выиграл
13:52:15 02-01-2025
Да-да, мы все верим, что кто-то выиграл миллиард
14:14:43 02-01-2025
Пусть частичку пожертвует на больных детей😊
15:33:00 02-01-2025
Гость (14:14:43 02-01-2025) Пусть частичку пожертвует на больных детей😊... Правильно, делиться надо. 😘 А кто такой злой минусует всем, с похмелья? 😂
17:06:02 02-01-2025
Гость (15:33:00 02-01-2025) Правильно, делиться надо. 😘 А кто такой злой минусует всем,... Это тело еще спать не ложилось! Вот и минусует..
16:54:27 03-01-2025
Гость (14:14:43 02-01-2025) Пусть частичку пожертвует на больных детей😊...
А вот и первые попрошайки подтянулись!
14:32:45 02-01-2025
Верим-верим
15:21:04 02-01-2025
Ну Во-первых на радостях пусть не забудет ндфл заплатить - 35 процентов.. И решив свои проблемы и вопросы, следует помочь тем кто нуждается в помощи.
В противном случае все уйдёт как песок сквозь пальцы
17:59:27 02-01-2025
Гость (15:21:04 02-01-2025) Ну Во-первых на радостях пусть не забудет ндфл заплатить - 3... А в статье про 15% налога.
16:13:25 02-01-2025
на вклад по 20%, и вот вам 200 млн в год, или 17 млн в месяц, и бизнеса не надо никакого )
00:19:32 03-01-2025
Весьма сомнительно, чтобы какой-нибудь рядовой "босяк" мог выиграть (и уж тем паче реально получить!) аж целый МЛРД...
Олигарх, небось, по сговору с "лотошниками" организовал "выигрыш", сохранил инкогнито и отмыл криминальное бабло!?
08:21:20 03-01-2025
Сейчас тоже окажется что с карабаха. Дальний родственник директора по фамилии .....оян
14:42:06 03-01-2025
Промелькнуло, что выигравшего попросили пожертвовать остатки после налога в пользу СВО. Можно это считать несколько продвинутой рекламой лото. И еще интересно, сколько наших чиновников и олигархов уже пожертвовали на святое дело своих кровно заработанных?
12:04:41 04-01-2025
Гость (14:42:06 03-01-2025) Промелькнуло, что выигравшего попросили пожертвовать остатки... Правильно. Пусть вон Миллер свою хотя бы месячную ЗП отдаст!!!
11:08:51 04-01-2025
Прочитал на каком-то сайте,какой-то дядька из "ветеранов России попросил передать весь выигрышь на сво,в свою очередь пообещал 100%проследить что деньги дошли до назначения))))
06:06:56 05-01-2025
Ой и лохотрон , как в 90 разводили народ так и разводят подставные победители, и один сплошной тетр и цирк для народа , противно уже смотреть на этот телефизионый балаган дурят народ как могут, заполни труженник, БАЕСПЛАТНЫЙ СЫР ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!!!! остальное обман