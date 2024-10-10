Россиянин вырастил гигантский арбуз весом 93 килограмма

Семечко из такого арбуза может стоить до пяти тысяч рублей

10 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Арбуз-гигант / Фото: ВК-сообщество "Бежецк"

Игорь Малышев, проживающий в Калининском районе Тверской области, вырастил арбуз-гигант весом 93 килограмма. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной на сайте "Топ Тверь".

Арбуз-рекордсмен, окружность которого составила 212 и 170 сантиметров, был представлен на десятом гастрономическом фестивале "Ивановский капустник" на площадке "Огород гигантов". По результатам конкурса он занял первое место.

Пользователи в социальных сетях отметили, что одно семечко из такого гигантского арбуза может стоить до пяти тысяч рублей.