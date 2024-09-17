Белая сирень зацвела в середине сентября в Алтайском крае

Как правило, это растение цветет с мая по июнь

17 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Белая сирень / Фото: Екатерина Иванова / t.me/lisitsaolese

В Шелаболихинском районе Алтайского края в середине сентября зацвела белая сирень, рассказала пресс-секретарь холдинга "Алтайлес" Ольга Лисица в телеграм-канале "Лисица о лесе".

"В Шелаболихинском районе зацвела белая сирень. Фото прислала директор ООО "Приобье" Екатерина Иванова", – говорится в сообщении.

Основной период цветения белой сирени обычно приходится на май-июнь. При этом некоторые сорта, такие как Мейера, могут зацветать повторно в конце лета и даже начале осени. Это связано с погодными условиями и особенностями конкретного сорта.