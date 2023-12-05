Россиянин зарезал годовалого сына из-за того, что он обкакался

Отец нанес малышу несколько ударов ножом в живот

05 декабря 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: t.me/ENews112

Житель Тулы с маниакально-депрессивным психозом зарезал маленького сына и попытался скрыться в поле, сообщает Telegram-канал "112".

38-летний мужчина уже несколько лет "сидит на желтой справке". Тем не менее родственники оставили мальчика с ним наедине.

"Мама завезла сына к бабушке с дедушкой. О том, что в квартире будет и бывший сожитель, знала, но передала ребенка и ушла на работу. За ней ушли и бабушка с дедушкой, подписав малышу смертный приговор", – говорится в сообщении.

Через несколько часов мужчина позвонил своей матери и сказал, что мальчик обкакался. А примерно через час выбежал из подъезда и скрылся. Тело малыша, которому отец нанес несколько ударов ножом в живот, обнаружил пришедший с работы дедушка.

Поймали мужчину в поле на расстоянии около двух километров от места преступления.