Россиянин зарезал годовалого сына из-за того, что он обкакался
Отец нанес малышу несколько ударов ножом в живот
05 декабря 2023, 10:27, ИА Амител
Житель Тулы с маниакально-депрессивным психозом зарезал маленького сына и попытался скрыться в поле, сообщает Telegram-канал "112".
38-летний мужчина уже несколько лет "сидит на желтой справке". Тем не менее родственники оставили мальчика с ним наедине.
"Мама завезла сына к бабушке с дедушкой. О том, что в квартире будет и бывший сожитель, знала, но передала ребенка и ушла на работу. За ней ушли и бабушка с дедушкой, подписав малышу смертный приговор", – говорится в сообщении.
Через несколько часов мужчина позвонил своей матери и сказал, что мальчик обкакался. А примерно через час выбежал из подъезда и скрылся. Тело малыша, которому отец нанес несколько ударов ножом в живот, обнаружил пришедший с работы дедушка.
Поймали мужчину в поле на расстоянии около двух километров от места преступления.
10:36:02 05-12-2023
Почему дураков не кастрируют ? От осинки не родятся апельсинки
10:53:03 05-12-2023
Мама завезла сына к бабушке с дедушкой. обнаружил пришедший с работы дедушка------- а мама то эта на какой справке?.. дед с бабкой тоже на работу ушли, получается, сама к дураку сына привезла?..
10:56:31 05-12-2023
Почему дураков не кастрируют ?---- не, почему дур не стерилизуют? Ребенку год, дурак на справке уже давно... кто нормальный станет общаться и рожать от дурака со справкой?)..
11:17:48 05-12-2023
Когда будет принят закон для таких извергов. Это г-н человек. Вывести на площадь и казнить у всех га виду. Тварь. И ещё рожают от таких зверей.
11:32:14 05-12-2023
Озверел народ (11:17:48 05-12-2023) Когда будет принят закон для таких извергов. Это г-н человек... Принудительно полечат годик, два и опять на свободу. Такое законодательства, права человека((
11:38:23 05-12-2023
Озверел народ (11:17:48 05-12-2023) Когда будет принят закон для таких извергов. Это г-н человек... От таких сообщений тяжело не стать зверем. Вот и вы товарищ, готовы на площади казнить, казнить, казнить, это называется войти в раж. В СССР, такого не было. все тормоза сорваны.
12:18:48 05-12-2023
Гость (11:38:23 05-12-2023) От таких сообщений тяжело не стать зверем. Вот и вы товарищ,... и смертной казни не было
12:40:35 05-12-2023
Гость (11:38:23 05-12-2023) От таких сообщений тяжело не стать зверем. Вот и вы товарищ,... У вас склероз? В СССР запросто расстреливали людей. И в концлагеря сажали без суда и следствия.
13:50:38 05-12-2023
Гость (12:40:35 05-12-2023) У вас склероз? В СССР запросто расстреливали людей. И в конц... Гость, ты не путай мух с котлетами. Расстреливали и сажали в СССР, за мысли в голове и что соседи подслушали разговоры на кухнях, но население не сходило с ума по отношению к своим близким....
14:20:58 05-12-2023
Гость (13:50:38 05-12-2023) Гость, ты не путай мух с котлетами. Расстреливали и сажали в... Расстреливать за мысли??? по доносу??? Ну это же так мило и трогательно по отношению к близким
15:07:05 05-12-2023
Гость (13:50:38 05-12-2023) Гость, ты не путай мух с котлетами. Расстреливали и сажали в... Сажали просто по доносу, например, соседей. Причем оговорить могли из зависти, а не потому что люди были реально в чём-то антисоветском виноваты. А уж психов тем более тогда хватало.
10:15:18 06-12-2023
Гость (12:40:35 05-12-2023) У вас склероз? В СССР запросто расстреливали людей. И в конц... Без суда и следствия никого не сажали. Вы или идиот или неудачный провокатор.
11:21:28 05-12-2023
И что самое отвратительное - семейка угробила собственного малыша, а комментов всего 3, Карл! А вот если бы собака комунить штаны порвалаааа!
12:10:55 05-12-2023
Гость (11:21:28 05-12-2023) И что самое отвратительное - семейка угробила собственного м... Отвратительно для тебя количество комментов?
11:37:25 05-12-2023
Родственники сами виноваты. Зачем доверили ребёнка этому больному? Взрослые люди, много работают - наню бы наняли. Денег пожалели?
11:40:00 05-12-2023
Гость (11:37:25 05-12-2023) Родственники сами виноваты. Зачем доверили ребёнка этому бол... "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"
11:57:46 05-12-2023
Гость (11:37:25 05-12-2023) Родственники сами виноваты. Зачем доверили ребёнка этому бол... Ерничишь дружок? В деревне толстосумы, много не платят, а что платят, можно от этого с ума сойти.
12:20:19 05-12-2023
Гость (11:57:46 05-12-2023) Ерничишь дружок? В деревне толстосумы, много не платят, а чт... Ни фига себе деревня - Тула!!!
11:53:24 05-12-2023
Слово пацана в реальности. А вы квохчите, что такого не бывает.
12:02:52 05-12-2023
чел больной и агрессивен. В таких случаях убирают перегородку между долями мозга Эта операция стоит 5 копеек и называется лоботомия. Пациент после этого будет мирный и добрый. Гарантировано
12:06:52 05-12-2023
Почему дураков не кастрируют ? - если б этот был кастрированный он при весеннем обострении мог бы вообще массовое убийство пойти совершать - там агрессия бы перла
15:00:59 05-12-2023
Гость (12:06:52 05-12-2023) Почему дураков не кастрируют ? - если б этот был кастрирован... Товарищ Гость, а если тебя кастрировать, что будет?
12:08:05 05-12-2023
Рожайте ребята по 7-8 человек говорят они. А тут женщина родила, и приходится идти работать оставляя годовалого ребенка с психом. Печально смотреть на этот ваш капитализм.
12:42:52 05-12-2023
Ну так она о чём думала, когда рожала от психически ненормального сожителя? Даже не мужа.
12:56:08 05-12-2023
Если он,этот неадекватный, опасен для общества, то почему не изолирован?При таких вещах ,он кого хочешь на нож посадит.Странная позиция нашего здравохранения.И ,конечно,нужно ужесточение законов против преступлений против детей.Уже для вменяемых идиотов.С применением смертной казни.По моему нас теперь никто не ограничивает в принятии этой меры.
13:49:37 05-12-2023
Отвратительно для тебя количество комментов?---- ну вы ведь все поняли. А если нет, то хотя бы от психов не рожайте.
14:05:49 05-12-2023
Отец болен, сын, наследственность... Бабушка-дедушка инвалиды умственного труда. Епстественный отбор.
17:39:54 05-12-2023
Гость (14:05:49 05-12-2023) Отец болен, сын, наследственность... Бабушка-дедушка инвалид... В этом случае естественный отбор, а в правящим блоке отрицательная селекция - сколько лет еще Россия протянет?
23:23:08 05-12-2023
Где тут комментаторы к новости про собаку, сорвавшуюся с цепи и порвавшую рукав прохожему? Может сравните последствия? Собаки, однако, гораздо лучше. И "героя" новости, да, возможно, и тех злобных живодёров-комментаторов.