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Россиянин зарезал годовалого сына из-за того, что он обкакался

Отец нанес малышу несколько ударов ножом в живот

05 декабря 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: t.me/ENews112
Фото: t.me/ENews112

Житель Тулы с маниакально-депрессивным психозом зарезал маленького сына и попытался скрыться в поле, сообщает Telegram-канал "112".

38-летний мужчина уже несколько лет "сидит на желтой справке". Тем не менее родственники оставили мальчика с ним наедине.

"Мама завезла сына к бабушке с дедушкой. О том, что в квартире будет и бывший сожитель, знала, но передала ребенка и ушла на работу. За ней ушли и бабушка с дедушкой, подписав малышу смертный приговор", – говорится в сообщении.

Через несколько часов мужчина позвонил своей матери и сказал, что мальчик обкакался. А примерно через час выбежал из подъезда и скрылся. Тело малыша, которому отец нанес несколько ударов ножом в живот, обнаружил пришедший с работы дедушка.

Поймали мужчину в поле на расстоянии около двух километров от места преступления.

Фото: t.me/rian_ru

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НОВОСТИПроисшествия
Убийство дети

Комментарии 29

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Гость

10:36:02 05-12-2023

Почему дураков не кастрируют ? От осинки не родятся апельсинки

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Гость

10:53:03 05-12-2023

Мама завезла сына к бабушке с дедушкой. обнаружил пришедший с работы дедушка------- а мама то эта на какой справке?.. дед с бабкой тоже на работу ушли, получается, сама к дураку сына привезла?..

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Гость

10:56:31 05-12-2023

Почему дураков не кастрируют ?---- не, почему дур не стерилизуют? Ребенку год, дурак на справке уже давно... кто нормальный станет общаться и рожать от дурака со справкой?)..

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Озверел народ

11:17:48 05-12-2023

Когда будет принят закон для таких извергов. Это г-н человек. Вывести на площадь и казнить у всех га виду. Тварь. И ещё рожают от таких зверей.

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ВВП

11:32:14 05-12-2023

Озверел народ (11:17:48 05-12-2023) Когда будет принят закон для таких извергов. Это г-н человек... Принудительно полечат годик, два и опять на свободу. Такое законодательства, права человека((

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Гость

11:38:23 05-12-2023

Озверел народ (11:17:48 05-12-2023) Когда будет принят закон для таких извергов. Это г-н человек... От таких сообщений тяжело не стать зверем. Вот и вы товарищ, готовы на площади казнить, казнить, казнить, это называется войти в раж. В СССР, такого не было. все тормоза сорваны.

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Гость

12:18:48 05-12-2023

Гость (11:38:23 05-12-2023) От таких сообщений тяжело не стать зверем. Вот и вы товарищ,... и смертной казни не было

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Гость

12:40:35 05-12-2023

Гость (11:38:23 05-12-2023) От таких сообщений тяжело не стать зверем. Вот и вы товарищ,... У вас склероз? В СССР запросто расстреливали людей. И в концлагеря сажали без суда и следствия.

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Гость

13:50:38 05-12-2023

Гость (12:40:35 05-12-2023) У вас склероз? В СССР запросто расстреливали людей. И в конц... Гость, ты не путай мух с котлетами. Расстреливали и сажали в СССР, за мысли в голове и что соседи подслушали разговоры на кухнях, но население не сходило с ума по отношению к своим близким....

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Гость

14:20:58 05-12-2023

Гость (13:50:38 05-12-2023) Гость, ты не путай мух с котлетами. Расстреливали и сажали в... Расстреливать за мысли??? по доносу??? Ну это же так мило и трогательно по отношению к близким

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Гость

15:07:05 05-12-2023

Гость (13:50:38 05-12-2023) Гость, ты не путай мух с котлетами. Расстреливали и сажали в... Сажали просто по доносу, например, соседей. Причем оговорить могли из зависти, а не потому что люди были реально в чём-то антисоветском виноваты. А уж психов тем более тогда хватало.

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Гость

10:15:18 06-12-2023

Гость (12:40:35 05-12-2023) У вас склероз? В СССР запросто расстреливали людей. И в конц... Без суда и следствия никого не сажали. Вы или идиот или неудачный провокатор.

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Гость

11:21:28 05-12-2023

И что самое отвратительное - семейка угробила собственного малыша, а комментов всего 3, Карл! А вот если бы собака комунить штаны порвалаааа!

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Гость

12:10:55 05-12-2023

Гость (11:21:28 05-12-2023) И что самое отвратительное - семейка угробила собственного м... Отвратительно для тебя количество комментов?

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Гость

11:37:25 05-12-2023

Родственники сами виноваты. Зачем доверили ребёнка этому больному? Взрослые люди, много работают - наню бы наняли. Денег пожалели?

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Гость

11:40:00 05-12-2023

Гость (11:37:25 05-12-2023) Родственники сами виноваты. Зачем доверили ребёнка этому бол... "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"

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Гость

11:57:46 05-12-2023

Гость (11:37:25 05-12-2023) Родственники сами виноваты. Зачем доверили ребёнка этому бол... Ерничишь дружок? В деревне толстосумы, много не платят, а что платят, можно от этого с ума сойти.

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Гость

12:20:19 05-12-2023

Гость (11:57:46 05-12-2023) Ерничишь дружок? В деревне толстосумы, много не платят, а чт... Ни фига себе деревня - Тула!!!

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Гость

11:53:24 05-12-2023

Слово пацана в реальности. А вы квохчите, что такого не бывает.

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Гость

12:02:52 05-12-2023

чел больной и агрессивен. В таких случаях убирают перегородку между долями мозга Эта операция стоит 5 копеек и называется лоботомия. Пациент после этого будет мирный и добрый. Гарантировано

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Гость

12:06:52 05-12-2023

Почему дураков не кастрируют ? - если б этот был кастрированный он при весеннем обострении мог бы вообще массовое убийство пойти совершать - там агрессия бы перла

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Гость

15:00:59 05-12-2023

Гость (12:06:52 05-12-2023) Почему дураков не кастрируют ? - если б этот был кастрирован... Товарищ Гость, а если тебя кастрировать, что будет?

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Гость

12:08:05 05-12-2023

Рожайте ребята по 7-8 человек говорят они. А тут женщина родила, и приходится идти работать оставляя годовалого ребенка с психом. Печально смотреть на этот ваш капитализм.

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Гость

12:42:52 05-12-2023

Ну так она о чём думала, когда рожала от психически ненормального сожителя? Даже не мужа.

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Афиноген

12:56:08 05-12-2023

Если он,этот неадекватный, опасен для общества, то почему не изолирован?При таких вещах ,он кого хочешь на нож посадит.Странная позиция нашего здравохранения.И ,конечно,нужно ужесточение законов против преступлений против детей.Уже для вменяемых идиотов.С применением смертной казни.По моему нас теперь никто не ограничивает в принятии этой меры.

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Гость

13:49:37 05-12-2023

Отвратительно для тебя количество комментов?---- ну вы ведь все поняли. А если нет, то хотя бы от психов не рожайте.

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Гость

14:05:49 05-12-2023

Отец болен, сын, наследственность... Бабушка-дедушка инвалиды умственного труда. Епстественный отбор.

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Гость

17:39:54 05-12-2023

Гость (14:05:49 05-12-2023) Отец болен, сын, наследственность... Бабушка-дедушка инвалид... В этом случае естественный отбор, а в правящим блоке отрицательная селекция - сколько лет еще Россия протянет?

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Гость

23:23:08 05-12-2023

Где тут комментаторы к новости про собаку, сорвавшуюся с цепи и порвавшую рукав прохожему? Может сравните последствия? Собаки, однако, гораздо лучше. И "героя" новости, да, возможно, и тех злобных живодёров-комментаторов.

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